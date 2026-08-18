Preminula Vedrana Rudan

Vedrana Rudan, hrvatska književnica i novinarka, preminula je u 77. godini.

Na zvaničnoj Fejsbuk stranici hrvatske književnice i novinarke Vedrane Rudan objavljena je kratka i zagonetna poruka koja je privukla pažnju njenih pratilaca.

„Vedrana je otišla na područje bez signala“, objavljeno je na službenoj stranici Vedrane Rudan.

U objavi nije navedeno više detalja, niti je objašnjeno na šta se tačno poruka odnosi.

Vedrana Rudan, hrvatska književnica, novinarka, kolumnistkinja i aktivistkinja, početkom maja 2024. godine objavila je da boluje od karcinoma. Rudan je poslednjih godina javno govorila o svom zdravstvenom stanju i borbi sa karcinomom, a njene objave često su privlačile veliku pažnju javnosti.

Zajecaronline/srbijadanas/J.V.

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