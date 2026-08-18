Prezentacija programa podrške Ministarstva privrede u Knjaževcu

U maloj sali Doma kulture u Knjaževcu 18. avgusta, sa početkom od 13:00 sati, biće organizovana prezentacija novog paketa mera finansijske podrške privredi, ukupne vrednosti 3,6 milijardi dinara.

Paket obuhvata 10 novih programa podrške, koji su namenjeni različitim oblastima poslovanja: od proizvodnje i prerade, preko podrške mladim i ženskim preduzetnicama, do razvoja proizvodnog prostora, nabavke opreme i obrtnih sredstava.

Za realizaciju ovih mera obezbeđeno je 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, 760 miliona dinara kreditnih sredstava Fonda za razvoj i 2. milijarde dinara subvencionisanih kredita poslovnih banaka.

Javni pozivi za nove programe otvoreni su od 17. avgusta do 4. septembra 2026. godine.

Prezentaciju organizuje Opština Knjaževac i poziva sve predstavnike privrede, preduzetnike, mikro i mala preduzeća, zadruge i udruženja da prisustvuju.

Zajecaronline/Opština Knjaževac/N.S.

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