Detalji predbračnog ugovora Ronalda i Georgine. Evo koliku bi alimentaciju morao da joj plaća u slučaju razvoda!

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez venčali su se nakon deset godina veze. Ubrzo nakon venčanja objavljene su i informacije o predbračnom ugovoru kojim su uredili podelu imovine i finansija u slučaju razvoda braka.

Predbračni ugovor potpisali su kod javnog beležnika u Lisabonu 10. avgusta, dan pre venčanja. Dokumentom su se odlučili za režim razdvojene imovine. To znači da sva imovina koju bilo ko od njih stekne ili zaradi tokom braka ostaje u isključivom vlasništvu te osobe.

U slučaju razvoda, svako bi zadržao imovinu koja je registrovana na njegovo ime. Delila bi se samo imovina koja je zvanično upisana na oboje. Na taj je način zaštićeno Ronaldovo bogatstvo koje je stekao pre braka, ali i svi njegovi budući prihodi.

Georgina Rodrigez poslednjih godina takođe ostvaruje značajne vlastite prihode. Radi kao model, aktivna je u svetu mode i zabave, a ima i izuzetno praćene profile na društvenim mrežama. Ipak, portugalski mediji, a njihova pisanija prenosi i španska Marka, navode da ugovor sadrži i posebnu odredbu. Prema njoj bi Georgina u slučaju razvoda primala mesečni iznos od 100.000 evra.

Zajecaronline/Hypetv/N.S.

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