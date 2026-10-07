Plansko isklučenje struje u četvrtak, 8. oktobra

Usled radova na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu, doći će do privremenog isključenja struje.

U četvrtak, 8. oktobra, bez električne energije biće centar Vratarnice, u periodu od 9 do 15 časova.

Takođe, u periodu od 9 do 11 časova struju neće imati Šljivarski put (potez Prevlaka), dok, od 11 do 15 časova, bez struje će biti deo sela Šljivar (Lubnička reka).

Zajecaronline/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!