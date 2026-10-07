Oldtajmeri stižu u Zaječar! 16. međunarodni reli starovremenskih vozila

Zaječar će biti jedna od stanica 16. međunarodnog relija starovremenskih vozila „Lagano Srbijom“ u četvrtak, 8. oktobra.

Posebna atrakcija za posetioce biće izložba oldtajmera „Pokažite ih da ih vide“, na kojoj će biti predstavljena vozila učesnika relija. A dobrodošli su i domaći ljubitelji starovremenskih automobila, poručuju organizatori.

Učesnici relija će obići Narodni muzej Zaječar, Radul-begov konak, Feliks Romulijanu i Gamzigradsku Banju, upoznajući kulturno-istorijsko nasleđe Zaječara i okoline.

Izložba će biti otvorena od 13 do 16 časova.

Zajecaronline/Turistička organizacija Zaječar/N.S.

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