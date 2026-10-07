SZO ne preporučuje lekove za lečenje gojaznosti kod dece mlađe od 10 godina

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) snažno je preporučila da se lekovi za lečenje gojaznosti ne koriste kod dece mlađe od 10 godina. Navodeći da još nije dovoljno poznato kako bi jaki lekovi mogli da utiču na njihovo zdravlje na duži rok.

SZO je preporučila da kod dece tog uzrasta fokus bude na zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti. Dok kod adolescenata od 10 do 19 godina upotreba lekova može da se razmotri samo ako programi promena životnih navika, sprovedeni uz stručni nadzor, nisu dali rezultate, prenosi Blumberg.

Što se tiče operacije smanjenja želuca, SZO je navela da može da se razmotri pod “strogo definisanim uslovima” kod adolescenata sa teškim oblikom gojaznosti.

Prema podacima SZO, oko 170 miliona dece i adolescenata bilo je gojazno 2024. godine.

U studiji objavljenoj prošlog meseca, lek “vegovi” kompanije “Novo Nordisk”, koji pripada grupi GLP-1 lekova, pomogao je dvoje od petoro dece uzrasta od šest do 12 godina da izgube dovoljno kilograma da više ne budu svrstani u kategoriju gojaznih.

Kompanija “Eli Lili” prošlog meseca počela je ispitivanje svog leka “Zepbound” na deci istog uzrasta, a rezultati se očekuju do 2029. godine.

“Vegovi” je odobren u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi za adolescente uzrasta 12 godina i starije. Dok “Zepbound” nije odobren za tu starosnu grupu.

Lorens Gramer-Stron, rukovodilac odeljenja za ishranu i bezbednost hrane SZO, upozorio je da bi rano uvođenje lekova, umesto promena navika u ishrani i fizičkoj aktivnosti, moglo da dovede do većih troškova zdravstvene zaštite tokom života.

On je rekao da nije poznato koliko dugo će lekovi ostati efikasni, kakvi su njihovi dugoročni neželjeni efekti. Kao i da li bi deca bila spremna da ih dugoročno koriste nakon što izgube višak kilograma.

“Ako decu veoma rano počnete da lečite GLP-1 lekovima ili sličnim preparatima, kada se to završava? Nemamo dovoljno dokaza da oni mogu da budu od koristi kao privremena terapija”, rekao je on.

SZO je u decembru preporučila primenu GLP-1 lekova kod odraslih osoba sa gojaznošću, dok i dalje razmatra pitanje povećanja telesne težine tokom trudnoće.

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