Građani pozvani na najviši stepen opreza: Kod aerodroma u Minhenu viđena velika divlja mačka, moguće da se radi o pumi

Portparolka uprave okruga Erding, saopštila je danas da se u blizini aerodroma u Minhenu možda kreće puma, nakon što je tokom noći primećena velika divlja mačka.

Životinja je navodno primećena u prirodnom rezervatu Nocinger Mos, u opštini Oberding, na samo nekoliko kilometara od aerodroma u Minhenu.

Prema navodima lista, postoji i fotografija životinje koja je ocenjena kao verodostojna. A najverovatnije je snimljena kamerom za praćenje divljih životinja. Životinju je, prema tim navodima, prijavio lovac.

Uprava okruga Erding pozvala je građane na najviši stepen opreza. Deca bi trebalo da budu napolju samo pod nadzorom odraslih. Dok pse treba držati na povocu, navodi se u upozorenju.

Građanima koji uoče životinju savetuje se da joj se ni u kom slučaju ne približavaju, već da obaveste policiju ili upravu okruga Erding.

Za sada nije poznato poreklo životinje, a nadležni navode da nemaju saznanja da se u okolini nalazi neki cirkus. Pume žive uglavnom na području Severne i Južne Amerike, u različitim staništima, od planinskih i šumskih predela do stepa i pustinja.

Ove životinje uglavnom izbegavaju ljude i napadi na čoveka veoma su retki, ali mogu imati smrtonosne posledice.

Odrasli mužjaci mogu da imaju do 75 kilograma, ženke do 48 kilograma, dok mogu dostići dužinu od oko 150, odnosno 130 centimetara. Boja krzna varira od žućkastosmeđe i crvenkastosmeđe do srebrnosive, zbog čega je puma poznata i kao “srebrni lav”.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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