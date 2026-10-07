Knjaževački tekvondisti osvojili zlato i srebro na Otvorenom kupu Srbije

U hali sportova “Ranko Žeravica” na Novom Beogradu održan je Otvoreni kup Srbije, u organizaciji Tekvondo Saveza Srbije.

Takmičari Tekvondo kluba “Major Kirjejev” iz Knjaževca ostvarili su izvanredan rezultat, osvojivši jednu zlatnu i jednu srebrnu medalju.

Najuspešniji takmičari Tekvondo kluba “Major Kirjejev” iz Knjaževaca bili su Konstantin Jankulovski i Nina Marjanović.

Knjaževački tekvondisti osvojili zlato i srebro na Otvorenom kupu Srbije

Konstantin Jankulovski je u kategoriji pionira 1, muškarci, u pojedinačnim formama osvojio prvo mesto i zlatnu medalje. Dok je Nina Marjanović u kategoriji kadetkinja 1 osvojila drugo mesto i zlatnu medalju.

Selekciju knjaževačkih tekvondista predvodio je sportski trener Radoš Savić.

Osvajači medalja su prethodno bili na sedmodnevnim pripremama u Aranđelovcu u organizaciji beogradskih klubova.

Klub se zahvalio Opštini Knjaževac i Sportskom savezu Knjaževca na finansijskoj podršci za odlazak i nastup na Otvorenom kupi Srbije, kao i roditeljima na podršci.

Zajecaronline/N.S.

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