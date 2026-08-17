Razlika između suve i dehidrirane kože: Dehidrirana koža traži vodu!

SUVA I DEHIDRIRANA KOŽA ČESTO SE POISTOVEĆUJU, ALI NISU ISTO.

Suva koža je tip kože kojoj nedostaje ulja. Dehidrirana koža je stanje koje nastaje kada joj nedostaje voda i može se javiti bez obzira na to da li je koža masna, mešovita ili suva.

Na stanje kože mogu uticati brojni faktori, od vremenskih uslova i boravka u klimatizovanim prostorijama do preteranog umivanja i neodgovarajućih proizvoda.

Ako vam lice deluje zategnuto, umorno ili istovremeno masno i suvo, moguće je da mu je potrebna dodatna hidratacija.

Umorna i beživotna koža

Kada koži nedostaje dovoljno vode, njena površina može izgubiti svež i blistav izgled. Mogu se pojaviti i sitne linije koje su naročito vidljive oko očiju i na obrazima. One mogu postati manje primetne kada se koža pravilno hidrira.

Zatezanje, peckanje i crvenilo

Dehidrirana koža može biti osetljivija nego inače. Zatezanje nakon umivanja, peckanje prilikom nanošenja pojedinih proizvoda, perutanje ili crvenilo mogu biti znak da je kožna barijera oslabljena. U takvoj situaciji bolje je izbegavati agresivne proizvode za čišćenje i preparate koji dodatno iritiraju kožu. Nežan čistač i hidratantni proizvodi mogu pomoći da se koža postepeno vrati u ravnotežu.

Masna koža može biti, takođe, dehidrirana

To što se lice brzo masti ne znači da mu ne nedostaje vlage. Masna koža može istovremeno biti dehidrirana, zbog čega se javlja osećaj zatezanja, dok je T-zona i dalje masna. Zato potpuno izbegavanje hidratantnih proizvoda nije dobro rešenje. Lagane formule na bazi vode, gel-kreme i proizvodi koji ne opterećuju kožu mogu biti bolji izbor za one kojima se lice brzo masti.

Vratite koži potrebnu vlagu

Kod dehidrirane kože najvažnija je jednostavna i dosledna rutina. Birajte blage proizvode za čišćenje i hidrataciju, a među sastojcima možete potražiti glicerin, hijaluronsku kiselinu i druge sastojke koji pomažu zadržavanju vode u koži.

Važno je i da ne preterujete sa pilingom i agresivnim preparatima, jer oni mogu dodatno oslabiti kožnu barijeru. Tokom dana ne treba zaboraviti ni zaštitu od sunca.

Ako je koža dugo izrazito suva, bolna, crvena ili iritirana uprkos promeni rutine, najbolje je potražiti savet dermatologa kako bi se utvrdio pravi uzrok problema.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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