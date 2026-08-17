EMINA JAHOVIĆ KUPILA LUKS STAN OD MILION EVRA! Ima pogled na Bosfor, ali joj JEDNA STVAR kvari sreću

EMINA JAHOVIĆ KUPILA LUKS STAN OD MILION EVRA!

Pevačica Emina Jahović preselila se u luksuznu vilu od 100 kvadrata u evropskom delu Istanbula.

Emina se u novi dom uselila početkom leta, a vrednost ove nekretnine procenjuje se na čak milion evra. Velelepna vila, osim luksuznog enterijera, poseduje i prelepu terasu sa pogledom na Bosfor.

Enterijer je pažljivo osmišljen tako da savršeno balansira estetiku i zdrav način života, a pevačica u svom domu ima i ličnu teretanu.

– Emina je pravi nomad. Nju ne drži mesto, pa se gotovo na svake dve godine seli s jednog kraja Istanbula na drugi. I dok je za druge ljude selidba pravi horor, Emina obožava da menja mesta stanovanja. Prija joj da menja prostor i enterijere u kojima živi, uopšte joj ne prija da se zadržava na jednom mestu. Ovog puta ona se odlučila za totalnu promenu, pa se iz azijskog dela preselila u evropski deo grada. Imala je toliko stvari da je selidba trajala skoro dva meseca, to se baš odužilo – rekao je izvor Kurira i dodao:

Foto: Printscreen Instagram/yaemina EMINA JAHOVIĆ KUPILA LUKS STAN OD MILION EVRA!

– U starom stanu u azijskom delu Emina je imala totalni mir. Bila je okružena šumom i zelenilom, a sada je u epicentru dešavanja, gužve i haosa. Njen novi stan se nalazi u kvartu Bejolu, kod čuvenog Taksima. Stan je u jednoj od najluksuznijih zgrada i ima prelep pogled na Bosfor. Ima 100 kvadrata, a vrednost je oko milion evra. To se lako može proveriti. Emina je oduševljena stanom i pogledom, sve je uredila po svom ukusu. Jedino što joj smeta jeste ogromna buka, ali se polako navikava i na to. Prijatelji joj kažu da se ne nervira, jer će se svakako za dve godine ponovo preseliti na neku novu lokaciju.

Emina je i sama govorila za medije o selidbi, priznajući da joj nije bilo lako, ali da je sada potpuno zadovoljna novim domom.

– Ja se inače selim na dve godine. Volim da se selim. To mi se sviđa, a i malo mi je takva sudbina da se selim. Volim da menjam prostor i enterijer u kome živim u zavisnosti od svog raspoloženja. Nekad volim da mi bude tamnije, a nekad svetlije boje, ne volim da budem dugo na jednom mestu. Imam prelep pogled na Bosfor i osećam se fenomenalno kad se probudim ujutru, ali je tolika buka da je to neverovatno. Pomislila sam: „Šta mi je ovo trebalo, zašto sam ovde?“ Kažu da se sluh adaptira i na to, pa ćemo videti. Selim se svakako, ali sad mi je lepo.

Zajecaronline/hypetv/J.V.

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