Požari u Crnoj Gori: Situacija u Herceg Novom i Ulcinju stabilnija

Načelnik operative Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore Radomir Šćepanović izjavio je da je noć za vatrogasce bila mnogo mirnija, kao i da je situacija u Herceg Novom i Ulcinju stabilnija nego prethodnih dana.

Požari nisu eskalirali, ali ekipe ostaju na terenu i nastavljaju gašenje, posebno na području Zelenike, prenose Vijesti. Kako se navodi, trenutno nema ugroženih objekata.

Šćepanović navodi da je uzrok požara najverovatnije ljudski faktor, a očekuje da bi snimci dronova mogli da pomognu u utvrđivanju okolnosti.

Na terenu u Ulcinju angažovano je 79 vatrogasaca sa 15 vozila, dok su u Herceg Novom 53 vatrogasca sa 15 vozila iz više crnogorskih opština.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!