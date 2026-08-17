Požari u Crnoj Gori: Situacija u Herceg Novom i Ulcinju stabilnija
Načelnik operative Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore Radomir Šćepanović izjavio je da je noć za vatrogasce bila mnogo mirnija, kao i da je situacija u Herceg Novom i Ulcinju stabilnija nego prethodnih dana.
Požari nisu eskalirali, ali ekipe ostaju na terenu i nastavljaju gašenje, posebno na području Zelenike, prenose Vijesti. Kako se navodi, trenutno nema ugroženih objekata.
Šćepanović navodi da je uzrok požara najverovatnije ljudski faktor, a očekuje da bi snimci dronova mogli da pomognu u utvrđivanju okolnosti.
Na terenu u Ulcinju angažovano je 79 vatrogasaca sa 15 vozila, dok su u Herceg Novom 53 vatrogasca sa 15 vozila iz više crnogorskih opština.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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