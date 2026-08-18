Predsednik Vučić: “U prvih 6 meseci rođeno 887 beba više nego prošle godine, prvi put trend rasta”

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u prvih šest meseci ove godine u Srbiji rođeno 887 beba više nego prošle godine i istakao da je to prvi put da imamo trend rasta umesto trenda pada rođenja dece.

Tokom obilaska radova na sanaciji i adaptaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Vučić je rekao da je to, uslovno rečeno, radosna vest.

“Nema tu dobrih vesti za nas, ali nešto bolje u odnosu na prošlu godinu. Nadam se da će se taj trend nastaviti do kraja godine. Da li je to dovoljno? Nije, ali po prvi put da imamo trend rasta umesto trenda pada”, istakao je Vučić.

Dodao je da nam je malo veća fertilna baza i zbog toga što se vraća deo ljudi u zemlju, o čemu, kako je rekao, ne govorimo često, a veoma je važno.

“To znači da su makar neke mere u siromašnijem delu stanovništva koje smo preduzimali doprinele da imamo nešto više rođene dece. Kad pogledate, to je nekih 30-ak razreda. Malo i nedovoljno je za Srbiju. Nama je potrebno 1.000 razreda više, a ne 30 razreda više u odnosu na ono što smo imali prošle godine, ali i ovo je nekakva lepa i pozitivna vest“, rekao je predsednik Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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