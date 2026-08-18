Dosadašnji fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan potpisao ugovor sa Olimpijakosom
Reprezentativac Jermenije Nair Tiknizjan i dosadašnji fudbaler Crvene zvezde potpisao je ugovor sa Olimpijakosom, saopštio je grčki klub. U saopštenju grčkog kluba se ne navode detalji ugovora.
Crvena zvezda je potvrdila da reprezentativac Jermenije nastavlja karijeru u Olimpijakosu.
„Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji bek crveno-belih Nair Tiknizjan novi fudbaler grčkog Olimpijakosa. Tiknizjan je u Zvezdi odigrao 67 utakmica i postigao dva gola. Tiki, hvala ti na svemu i želimo ti puno sreće u nastavku karijere“, navela je Zvezda na društvenim mrežama.
Tiknizjan (27) je pre Crvene zvezde igrao za Lokomotivu iz Moskve, Avangard iz Kurska i moskovski CSKA.
Za reprezentaciju Jermenije nastupio je na 31 meču.
Zajecaronline/Sport.org/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar