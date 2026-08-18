Dosadašnji fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan potpisao ugovor sa Olimpijakosom

Reprezentativac Jermenije Nair Tiknizjan i dosadašnji fudbaler Crvene zvezde potpisao je ugovor sa Olimpijakosom, saopštio je grčki klub. U saopštenju grčkog kluba se ne navode detalji ugovora.

Crvena zvezda je potvrdila da reprezentativac Jermenije nastavlja karijeru u Olimpijakosu.

„Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji bek crveno-belih Nair Tiknizjan novi fudbaler grčkog Olimpijakosa. Tiknizjan je u Zvezdi odigrao 67 utakmica i postigao dva gola. Tiki, hvala ti na svemu i želimo ti puno sreće u nastavku karijere“, navela je Zvezda na društvenim mrežama.

Tiknizjan (27) je pre Crvene zvezde igrao za Lokomotivu iz Moskve, Avangard iz Kurska i moskovski CSKA.

Za reprezentaciju Jermenije nastupio je na 31 meču.