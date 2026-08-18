Manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva „Hajduk Veljkovi dani“ 23. avgusta u Lenovcu

U Lenovcu , rodnom mestu slavnog srpskog vojvode Veljka Petrovića, biće održani 54. ,,Hajduk Veljkovi dani”. To je najstarija manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva na teritoriji grada Zaječara.

Manifestacija biće održana u nedelju 23. avgusta.

Program će početi u 9:00 časova kada će u Hramu Svetog oca Nikolaja u Lenovcu biti služena Sveta liturgija.

U 15:30 sati je polaganje venca na spomenik Hajduk Veljku u Lenovcu.

Od 16:00 časova biće održana takmičenja u hajdučkom višeboju. Za najbolje u hajdučkom nadmetanju predviđene su novčane nagrade. Takođe, u isto vreme počeće i takmičenje u kuvanju gulaša.

Kulturno umetnički program počeće u 19:30 časova, nakon defilea učesnika. Učestvovaće folklorne grupe: ,,Živojin Žika Ivković” iz Šljivara, ,,Grljan” i ,,Lubnica” iz istoimenih sela, ,,Zoran Gajić” iz Rgotine i GFA ,,ZO-RA” iz Zaječara.

Tokom večeri biraće se ,,Hajdučka lepotica”.

Organizator i pokrovitelj manifestacije je Grad Zaječar a u realizaciji, pored Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu ..Zoran Radmilović”, učestvuju Turistička organizacija grada Zaječara, Sportski savez Zaječara i Mesna zajednica Lenovac.

Zajecaronline/N.S.

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