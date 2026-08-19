Horoskop za 19. avgust: Škorpijama emocije konačno izlaze na površinu, a ovaj znak će voditi zanimljiv ljubavni razgovor

Evo šta planete poručuju danas

OVAN

Pred vama je dan u kojem ćete morati da usporite i dobro razmislite pre nego što donesete odluku. Na poslu ne reagujte impulsivno. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor koji može promeniti vaš pogled na odnos. Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja će im odmah privući pažnju.

BIK

Finansije dolaze u prvi plan. Moguće je da ćete pronaći način da uštedite novac ili rešite trošak koji vas je opterećivao. U ljubavi pokažite više nežnosti. Partneru će značiti i mali znak pažnje. Slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

BLIZANCI

Bićete komunikativni i puni energije, pa je ovo odličan trenutak za razgovore, dogovore i nove kontakte. Na poslu neko može prepoznati vaš trud. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje. Ne odbijajte poziv za izlazak – upravo tamo može početi nešto zanimljivo.

Horoskop za 19. avgust: Škorpijama emocije konačno izlaze na površinu, a ovaj znak će voditi zanimljiv ljubavni razgovor

RAK

Emocije će biti naglašene, pa ćete neke stvari doživljavati intenzivnije nego inače. Nemojte donositi zaključke bez razgovora. Na poslu završavate obavezu koja vam je dugo visila nad glavom. Slobodni Rakovi mogli bi da shvate da prema jednoj osobi osećaju mnogo više nego što su želeli da priznaju.

LAV

Vaše samopouzdanje raste, a sa njim i želja da napravite veliki korak. Na poslu se ne plašite da iznesete svoju ideju. Neko bi mogao ozbiljno da je podrži. U ljubavi vas očekuje mnogo strasti, ali pazite da ponos ne bude jači od emocija.

DEVICA

Dan je povoljan za organizaciju i rešavanje praktičnih problema. Jedna obaveza koju ste odlagali konačno dolazi na red. U ljubavi pokušajte da ne analizirate svaku partnerovu reč. Slobodne Device mogu dobiti poruku od osobe od koje je nisu očekivale.

VAGA

Pred vama je dan važnih odluka. Moguće je da ćete birati između onoga što želite i onoga što drugi očekuju od vas. Na poslu verujte svojoj proceni. U ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor koji može vratiti bliskost.

Horoskop za 19. avgust: Škorpijama emocije konačno izlaze na površinu, a ovaj znak će voditi zanimljiv ljubavni razgovor

ŠKORPIJA

Nešto što ste dugo držali za sebe moglo bi konačno izaći na površinu. Nemojte se plašiti iskrenosti – upravo ona može rešiti problem. Finansijska situacija je stabilnija nego što mislite. U ljubavi vas očekuje intenzivan susret ili razgovor.

STRELAC

Želećete promenu i izlazak iz rutine. Ako imate priliku za kraće putovanje ili spontani izlazak, prihvatite je. Na poslu ne obećavajte više nego što možete da ispunite. Slobodni Strelčevi mogli bi da započnu zanimljivu komunikaciju sa osobom iz drugog grada.

JARAC

Poslovne obaveze zahtevaju veću koncentraciju, ali rezultat će biti vredan truda. Moguće je priznanje ili pohvala za nešto što ste uradili ranije. U ljubavi ne dozvolite da ćutanje napravi veći problem nego što zaista postoji.

VODOLIJA

Neočekivana informacija može promeniti vaše planove. Nemojte odmah odbaciti novu ideju – upravo ona može otvoriti zanimljivu priliku. U ljubavi vas očekuje iznenađenje. Slobodne Vodolije mogle bi da se zainteresuju za nekoga ko im do sada nije bio „tip“.

RIBE

Intuicija vam je veoma jaka i trebalo bi da je poslušate. Ako vam nešto deluje sumnjivo, nemojte ignorisati taj osećaj. Na poslu budite strpljivi. U ljubavi vas očekuje emotivan trenutak, a zauzete Ribe mogu napraviti važan korak ka većoj bliskosti.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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