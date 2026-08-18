Majmun Luka pobegao iz zoološkog vrta, pa se sam vratio u svoj kavez

Mladi majmun rase makaki po imenu Luka bezbedno se vratio u park divljih životinja Hajlend, blizu Avijemora u Škotskoj, nakon što je tokom noći pobegao iz ograđenog prostora.

Potraga za njim trajala je tokom celog dana, a zaposleni su koristili različite metode, uključujući i dron sa termovizijskom kamerom, prenosi London Evening Standard.

“Luka je stigao kući po sopstvenoj želji i drago nam je što se bezbedno vratio u park”, rekao je Daren Mekgari iz Kraljevskog zoološkog društva Škotske.

On je naveo da će majmun sada biti pregledan. Zatim će ga čuvari i veterinari postepeno vratiti u grupu. Iz parka su ranije upozorili građane da ne pokušavaju da mu priđu, iako životinja nije opasna, već da prijave ukoliko ga vide.

“Dinamika grupe primata može biti veoma složena i nije neuobičajeno da mužjaci budu prisiljeni da napuste grupu”, rekao je ranije Mekgari.

Ovo nije prvi put da japanski makaki pobegne iz ovog parka. Drugi mužjak, Honšu, pobegao je 2024. godine i čak pet dana lutao Škotskom, pre nego što je pronađen kako jede iz hranilice za ptice u jednom dvorištu.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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