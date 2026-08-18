Žene večera uoči PREOBRAŽENJA zamislite želju i URADITE OVO

U sredu 19. avgusta slavimo dan kada se Isus Hristos preobrazio u sunčevu svetlost!

Večeras, uoči praznika običaj je da žene vežu oko ruke crveni ili beli konac i zamisle želju. Ako se konac ne prekine u toku dana, želja će se ispuniti. Prema rasprostranjenom verovanju, na ovaj dan se ne radi, takođe, na ovaj dan ne treba preko dana lenčariti i spavati, jer ko tada odspava, preobraziće se, pa će cele godine biti dremljiv.

Nije dobro ni da neko plače jer će plakati cele godine, a ni da ljudi ceo dan provedu u kafani – da im ne pređe u naviku i da ne postanu raspikuće. Ali ono što obavezno treba učiniti jeste da prvi put probate grožđe. Na ovaj dan se strogo posti, a u šumadijskim selima je običaj da se pričešćuju u crkvi.

Zajecaronline/Srbijadanas/J.V.

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