Uhapšen muškarac u Knjaževcu koji je izazvao požar, usled čega je izgoreo objekat

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, pripadnici MUP-a u Knjaževcu, uhapsili su N.T. (1965) iz okoline Knjaževca.

On se sumnjiči da je na svom imanju u okolini Knjaževca, spaljivao suvu travu, nakon čega se vatra proširila na susednu parcelu i zahvatila objekat koji je u potpunosti izgoreo. Pored objekta, izgoreo je i vinograd, motokultivator i druge radne mašine. Pozar su ugasili pripadnici Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Knjaževcu. Povređenih nije bilo.

Uhapšen muškarac u Knjaževcu koji je izazvao požar, usled čega je izgoreo objekat

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Uz krivičnu prijavu biće priveden tužilaštvu.

Policijska uprava u Zaječaru apeluje na sve građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. Toplotni talas može dodatno doprineti porastu opasnosti od izazivanja i širenja požara na otvorenom prostoru.

Zajecaronline/N.S.

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