Teška saobraćajna nesreća u Mladenovcu: Jedna osoba poginula, osmoro povređenih

Saobraćajna nesreća dogodila se oko ponoći u Ulici kralja Petra Prvog u Mladenovcu kada su se sudarili automobil marke “audi” i autobus, saznaje Tanjug.

Teška saobraćajna nesreća u Mladenovcu: Jedna osoba poginula, osmoro povređenih

Tom prilikom život je izgubio vozač putničkog vozila, a vozač autobusa i još sedmoro putnika su zbrinuti u Urgentnom centru.

Istraga o uzroku nesreće je u toku.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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