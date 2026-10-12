Tokom vikenda više od 500 pregleda u Zdravstvenom centru Zaječar

Tokom proteklog vikenda, odnosno u petak, subotu i nedelju, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 125 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 78 puta, od toga je 45 intervencija bilo u službi, dok je 33 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 233 školske dece i 145 predškolske dece. Dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 43 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog gastrointestinalnih infekcija, pogoršanja stanja kod osoba sa opstruktivnim bolestima pluća, hipertenzije i povreda.

U zaječarskom porodilištu tokom ova tri dana nije bilo prinova.

Zajecaronline/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!