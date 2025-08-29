SRBIJA OSTALA BEZ TITULE: Odbojkašice završile učešće na Svetskom prvenstvu

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva koje se održava na Tajlandu.

Izabranice selektora Zorana Terzića u meču 1/8 finala posle velike borbe i dosta preokreta poražene su od selekcije Holandije sa 3:2 (25:27, 24:26, 25:22, 25:20, 11:15). Naša odbojkašice su na taj način predale krunu nekom drugom, jer su na Tajland stigle kao dvostruke uzastopne šampionke sveta.

SRBIJA OSTALA BEZ TITULE!

Bez pomoći povređene Tijane Bošković naš tim se sjajno borio, naročito u trećem i četvrtom setu, ali nije bilo snage ni koncentracije da se prestigne vođstvo Holanđanki od 2:0.

Ko zna kako bi se meč odvijao da su srpske odbojkašice uspele da osvoje prvi set, u kojem su imale vođstvo 23:20, ali su niz grešaka u završnici skupo platile.

Zajecaronline/Srbija Danas/N.B.

