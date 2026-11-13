„SPASAO MI JE ŽIVOT, ŽELIM DA GA PRONAĐEM!“ Saša Mirković uputio apel mladiću sa snimka: „Da nije bilo njega…“ (VIDEO)

Čelnik Hype imperije Saša Mirković oglasio se javno nakon što se u medijima i na društvenim mrežama pojavio snimak sa nadzornih kamera hotela Šeraton u Zagrebu, na kojem je zabeležen brutalni napad Velibora Popovića, zvanog Pop, na njega.

Ovom prilikom govorio je o dešavanjima u sudnici, ponašanju nadležnih nakon incidenta, ali i o mladiću koji mu je, kako ističe, spasao život.

Poručio je da želi da ga pronađe, lično mu se zahvali i na pravi način oduži za hrabrost i nesebičan postupak.

Posebno je naglasio da neće odustati od borbe pravnim sredstvima kako bi svi odgovorni snosili posledice.

„Šta da vam kažem… Sudija me je zamolila da izađem napolje kako ne bih bio prisutan dok Popović daje svoju izjavu, uz obrazloženje da moje svedočenje nakon toga nije potrebno. Reč je o čoveku koji je pokušao da izvrši ovaj nasilnički čin, a da nije bilo mladića koji je slučajno prolazio tuda, ko zna da li bih danas uopšte mogao da vam se obratim.

„SPASAO MI JE ŽIVOT, ŽELIM DA GA PRONAĐEM!“

Popović je jednostavno odšetao iz sudnice. Kao da se ništa nije dogodilo. Tužilaštvo nikada nije tražilo pritvor, a sudija se ponašala kao da se ništa nije desilo. Na kraju, po onoj narodnoj, vuk pojeo magarca.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Saša Mirković (@sasa_mirkovic_official)



Na to neću da pristanem. Neću da prihvatim da živimo u društvu kakvo nam oni nameću. Žestoko ćemo se svim raspoloživim pravnim sredstvima boriti da svi vinovnici ovog krivičnog dela. Čak i oni koji su ga pokrivali, završe u zatvoru ili tamo gde im je mesto. Na primer, na dobrovoljnom radu i slično“, istakao je Mirković.

Uputio javni apel mladiću koji mu je pomogao

Poseban deo obraćanja posvetio je nepoznatom mladiću koji se našao na mestu incidenta, ostavio bicikl i stao između njega i napadača.

Kako je poručio, želi da ga upozna i lično mu zahvali na hrabrosti i postupku koji je, prema njegovim rečima, mogao da mu spase život.

-Još nešto želim da vam kažem, odnosno da uputim poruku jednoj osobi koja se pojavljuje na snimku koji se danas pojavio u medijima.

Želi da mu se lično zahvali i oduži

-Najpre želim javno da mu se zahvalim i da ga zamolim da mi se javi, putem Instagrama ili TikToka, ukoliko je moguće. Čoveče, ti si mi spasio glavu! Želim da te upoznam i da ti stisnem ruku, a svi te kriju od mene.

-U svoje lično ime, ali i u ime svoje porodice, želim da ti se zahvalim. Ne znam kako se zoveš, ali ti si mladić koji je ostavio bicikl i stao između Popovića i mene. Molim te, javi mi se. Želim da ti se od srca zahvalim na pravi način“, poručio je Mirković.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!