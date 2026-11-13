Polovni električni automobili sve traženiji u Srbiji: Na odluke kupaca utiču i cene goriva

Interesovanje od 2024. poraslo za 196 odsto

Interesovanje za polovne električne automobile u Srbiji poraslo je za 187 odsto između 2024. i 2025. godine. A zatim za dodatnih 9,1 odsto između 2025. i 2026. godine.

Prema podacima Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), potpuno električna vozila (BEV) činila su 2,7 odsto svih novoregistrovanih automobila u Srbiji u prvoj polovini 2026. godine, što je značajan rast u odnosu na 0,8 odsto u istom periodu 2025. godine, prenosi CarVertical.

Istraživanje među više od 500 prodavaca automobila u 17 evropskih zemalja pokazalo je da 76,8 odsto trgovaca primećuje veće interesovanje kupaca za polovna električna vozila u proteklih godinu dana. Dok 32,2 odsto njih ocenjuje da je taj rast značajan. S druge strane, 16 odsto trgovaca navodi da je potražnja ostala nepromenjena.

Na odluke kupaca utiču i cene goriva

Cene goriva takođe su uticale na rezultate istraživanja. Za 71,6 odsto prodavaca polovnih automobila, rast cena benzina i dizela u proteklih šest meseci imao je bar umereni uticaj na potražnju za polovnim električnim vozilima.

Baterija najveći problem pri kupovini polovnog električnog automobila

Za 60,4 odsto evropskih prodavaca, glavni izvor neizvesnosti pri planiranju prodaje polovnih električnih vozila jesu sumnje u pouzdanost same tehnologije, odnosno u dugotrajnost baterije i mogućnost kvarova. Dodatnih 22,4 odsto prodavaca kao problem navodi česte promene poreskih propisa i državnih subvencija. Dok 14,1 odsto ističe oštru konkurenciju i cenovne ratove.

Kada je reč o preprekama u prodaji, 67,2 odsto prodavaca smatra da zabrinutost kupaca zbog stanja baterije i cene vozila predstavlja veoma značajnu prepreku. Slede sumnje u stvarni domet vozila (56 odsto), dok manji udeo prodavaca kao značajne prepreke izdvaja ubrzan gubitak vrednosti vozila (45,9 odsto) i cenu električnih automobila u poređenju sa automobilima sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem (36,8 odsto).

Formiranje cena za polovne električne automobile predstavlja poseban izazov na tržištu

Čak 58 odsto trgovaca podjednako uzima u obzir kilometražu i stanje baterije. Za 25,3 odsto njih stanje baterije je presudan faktor, pod uslovom da se može pouzdano proceniti. Dok se 14,9 odsto prvenstveno oslanja na pređenu kilometražu.

Ipak, čak 79,6 odsto trgovaca ne koristi nikakvu opremu za testiranje baterije. Većina prodavaca polovnih električnih vozila saglasna je da bi pouzdani podaci napravili ključnu razliku. Kada bi trgovci raspolagali alatom koji precizno prikazuje stanje baterije, 66,1 odsto njih uvereno je da bi to drastično povećalo poverenje kupaca. Njih 57,6 odsto smatra da bi se vozila brže prodavala. 53,9 odsto očekuje da bi mogli preciznije da odrede cenu i postignu višu prodajnu cenu.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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