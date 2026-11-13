Studentska lista: Predsednik Skupštine i broj potpredsednika biće izglasani većinom

Studentska lista – Studenti pobeđuju na konsultacijama u Skupštini Srbije saopštili da će predsednik Narodne skupštine biti izglasan većinom na sednici.

Na nalozima studenata u blokadi na društvenim mrežama i na sajtu studenti.org.rs. navodi se da će javnost će biti blagovremeno obaveštena o mogućnosti prepuštanja određenog broja potpredsednika ostalim poslaničkim grupama.

Dodaje se da su se predstavnici svih lista složili da glasanje bude javno. Predstavnici Studentske liste su zahtevali da se sednica nastavi odmah nakon verifikacije mandata.

U saopštenju se dodaje da će skupštinski odbori imati sastav srazmeran veličini poslaničkih grupa.

– Međunarodne delegacije biće određene na osnovu predloga predsednika skupštine koji će pre toga obaviti konsultacije sa predsednicima poslaničkih grupa u skladu sa članom 26 stav 2 Poslovnika – stoji u saopštenju.

Dalje se navodi da je, kada je reč o rasporedu sedenja u sali, Studentska lista zahtevala da predstavnici njihove poslaničke grupe budu pozicionirani desno od predsedavajućeg.

Dodaje se da su predstavnici Studentske liste tražili i da im se dostavi Zapisnik o primopredaji dužnosti generalnog sekretara i predsednika Skupštine i da su se o tome i predstavnici ostalih lista, kao i generalni sekretar Narodne skupštine složili.

– Generalni sekretar tražio je da imena predsednika skupštine, ukupan broj potpredsednika, imena naših kandidata za potredsednike, kao i imena kandidata za komisiju za verifikaciju mandata dostavimo u ponedeljak – ističe se u saopštenju.

Dodaju da su njihovi predstavnici tražili da se, s obzirom na to da se 17. novembra obeležava Međunarodni dan studenata, odobri prisustvo delegaciji studenata na galeriji tokom konstitutivne sednice Skupštine.

Studentska lista: Predsednik Skupštine i broj potpredsednika biće izglasani većinom

U Domu Narodne skupštine Srbije danas su održane konsultacije uoči konstitutivne sednice koja je zakazana za 17. novembar.

Na konsultacijama su učestvovali predstavnici Studentske liste Mario Reljanović i Aleksandar Čupić, Ana Brnabić i Milenko Jovanov ispred liste “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija”, predstavnici manjinskih lista i generalni sekretar Narodne skupštine Srđan Smiljanić.

Prema konačnim rezultatima koje je objavila Republička izborna komisija (RIK), na izborima održanim 25. oktobra “Studentska listi-Studenti pobeđuju” dobila je 140 mandata, a lista “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija” 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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