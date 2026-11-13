Nevreme, izlivanje reka i klizišta širom Italije, vatrogasci intervenisali 340 puta

Nevreme koje je izazvala atlantska oluja “Čarls”, praćena obilnim padavinama, izlivanjem reka i pokretanjem klizišta. Nepogode su nastavile da pogađaju Italiju, a vatrogasne službe intervenisale su više od 340 puta u nekoliko italijanskih regiona.

Zabeleženo je više od 80 intervencija zbog poplavljenih područja i štete izazvane vodom, prenosi agencija Adnkronos.

Spasilačke ekipe dodatno su ojačane sa dve operativne jedinice koje su u Speciju upućene iz vatrogasnih komandi Đenove i Savone.

U Toskani, u centralnom delu Italije, u provincijama Masa Karara, Luka, Pistoja i Areco. Realizovano je više od 190 intervencija zbog prepreka na putevima, ispumpavanja vode, klizišta i štete izazvane poplavama.

U Bazilikati, u južnom delu Italije, snažan vetar zahtevao je više od 40 intervencija. U regionu Marke, u provinciji Pezaro i Urbino, u centralnom delu Italije, vatrogasci su intervenisali zbog izlivanja reke Metauro.

Završeno je 30 intervencija koje su se odnosile na poplave, klizišta i obezbeđivanje infrastrukture ugrožene vodom. U Urbaniji, takođe u centralnom delu Italije, pripadnici nacionalne vatrogasne službe spasili suženu koja je ostala zarobljena u svojoj kući. Vodeni talasi na rekama Ombrone Pistojeze, Bizencio i Serkio prošli su bez većih problema. Ipak, pojačana pažnja i dalje je usmerena na reku Arno.

Nivo vode za sada je u okviru referentnih vrednosti, ali se tokom narednih sati očekuje mogućnost njegovog dodatnog porasta. Do potencijalnog povećanja vodostaja moglo bi da dođe zbog obilnih padavina.

Prema rečima regionalnog predsednika, na rekama na kojima su prethodno zabeleženi talasi visokog vodostaja trenutno nema većih problema. Ipak, nadzor duž toka Arna se nastavlja zbog mogućih posledica novih padavina u narednim satima. Oko 20 osoba ostalo je odsečeno od ostatka naselja nakon što se oko ponoći dogodilo klizište u zaleđu Đenove.

Nije bilo povređenih, a na terenu su intervenisali vatrogasci sa specijalizovanom mehanizacijom, operativnom grupom GOS i ekipom iz Bolcaneta.

Cars were swept away and piled up at Vezzano Ligure yesterday as flash floods hit La Spezia in northwest Italy, and today schools are shut across the city with an orange alert in force today. https://t.co/7QtYsZv8Ow — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 12, 2026

Još jedno klizište pokrenulo se tokom protekle noći u mestu Karasko. Pojedini evakuisani stanovnici, koji nisu uspeli da pronađu smeštaj kod prijatelja ili rodbine, proveli su noć u gradskoj biblioteci. Nevreme je pogodilo i područje provincije Specija, srećom nema povređenih građana niti osoba koje su ostale odsečene od ostatka područja. – U Speciji, u Ulici Volta, potraga nakon klizišta isključila je mogućnost da je neko stradao ili ostao zatrpan, dok se u Karasku, duž regionalnog puta 33, stanje na području klizišta neprekidno prati. I u Arkolu situacija je praćena bez većih problema. Vodostaji reka Macra i Vara premašili su prve nivoe upozorenja, ali bez značajnijih posledica – izjavio je Đampedrone. Upozorio je da je reč o privremenom bilansu. Nevreme, izlivanje reka i klizišta širom Italije, vatrogasci intervenisali 340 puta – Nakon više od 300 milimetara kiše, koliko je zabeleženo na pojedinim mernim stanicama u centralnom i istočnom delu regiona – rekao je on i dodao: – Zemljište je veoma zasićeno vodom, pa bi i padavine manjeg intenziteta mogle da izazovu nova klizišta i obrušavanja tla – naveo je Đampedrone. Potrebno je izvršiti pripreme i za novi talas nevremena koji se očekuje u ponedeljak, iako se ne prognoziraju padavine intenziteta. Đampedrone je istakao da će odluka biti doneta nakon završetka aktuelnog nevremena, uzimajući u obzir i najavljeni novi talas padavina. U međuvremenu, regionalna mobilna jedinica civilne zaštite ostaće na terenu kako bi pružila podršku lokalnim samoupravama i stanovništvu. Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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