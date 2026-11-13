„KRIV SAM, NE BIH U ZATVOR…“ Cecin menadžer pred sudom priznao da je pretukao vlasnika Hype televizije i produkcije Sašu Mirkovića, pa šokirao izjavom!

Na Opštinskom kaznenom sudu u Zagrebu danas je održano suđenje krvniku i Cecinom menadžeru Veliboru Popoviću, poznatijem kao Pop, zbog brutalnog prebijanja direktora i vlasnika Hype televizije i produkcije Saše Mirkovića, koje se dogodilo u maju 2025. godine ispred zagrebačkog hotela „Sheraton“.

Iako je na ročištu izneo neočekivano priznanje i izvinjenje, Popović je istovremeno poručio da se ne slaže sa predloženom zatvorskom kaznom. Jer, kako je istakao, nikako ne želi iza rešetaka.

„Kriv sam“

– Kriv sam. Žao mi je što se to dogodilo. Prihvatam da sam pogrešio i izvinjavam se oštećenom. Ispalo je to ružno – kazao je pred sudskim većem Popović, crnogorski državljanin koji je javnosti poznat i po dugogodišnjoj estradnoj saradnji sa Svetlanom Ražnatović Cecom, udovicom Željka Ražnatovića Arkana, piše hrvatski portal 24sata.

Podsetimo, tužilaštvo ga tereti da je 10. maja 2025. godine oko 12.30 časova, ispred ulaza u hotel „Sheraton“, sa namerom da teško povredi vlasnika Hype televizije Sašu Mirkovića, nasrnuo na njega i zadao mu više udaraca rukama i nogama u glavu i telo, pri čemu mu je slomio desnu lakatnu i palčanu kost.

Državno tužilaštvo za ovo krivično delo predlaže delimično uslovnu kaznu u trajanju od godinu i četiri meseca, pri čemu bi Popović šest meseci morao da provede iza rešetaka. Dok bi preostalih deset meseci bilo uslovno, uz rok provere od tri godine.

– Nisam saglasan sa predloženom kaznom – poručio je Popović.

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Tokom iznošenja ličnih podataka naveo je da živi u Francuskoj, da je oženjen i otac petoro dece. Kao i da radi u transportnoj firmi, gde zarađuje oko 1.400 evra mesečno. Takođe je naveo da ima i neprijavljeni godišnji prihod od oko 25.000 evra, koji ostvaruje „pomaganjem“ pevačima.

Mirković: „Ovo je pokušaj ubistva, šutirao me dok sam bio u nesvesti!“

Vlasnik i direktor Hype televizije i produkcije Saša Mirković nije krio nezadovoljstvo tokom i nakon ročišta. Ponovivši da smatra da je pravna kvalifikacija krivičnog dela preblaga i da je napad bio unapred pripremljena sačekuša.

– Ovaj postupak od početka mi ide traljavo, s obzirom na to da ovo nije preuzelo Županijsko državno tužilaštvo, pa je on bio u bekstvu, a zatim je iz tog bekstva došao da se nagodi. Pustili su ga da lagano ode iz Zagreba. Kvalifikacija samog dela je veoma blaga, nanošenje teških telesnih povreda. On me je nastavio da šutira u glavu dok sam ja bio na podu. Toga nema nigde na svetu. Da vas neko šutira dok ste u nesvesti u glavu, a da to ne nazovemo pokušajem ubistva – izjavio je Mirković nakon ročišta.

Zajecaronline/Hypetvhr/J.V.

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