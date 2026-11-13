„OVO JE APSOLUTNA POVREDA ZAKONITOSTI!“ Boki 13 se ponovo oglasio o sramnom suđenju u Zagrebu: „DO KONAČNE PRAVNE POBEDE MOG BRATA SAŠE MIRKOVIĆA“

„OVO JE APSOLUTNA POVREDA ZAKONITOSTI!“

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, ponovo se oglasio na svom Instagram profilu povodom suđenja Veliboru Popoviću Popu i slučaja u kojem je oštećeni Saša Mirković. Ovoga puta otišao je korak dalje i izneo detaljno pravno obrazloženje zbog čega smatra da kvalifikacija krivičnog dela mora da bude promenjena.

Boki 13 tvrdi da opisane okolnosti, posebno navodi da su povrede nastavljene i nakon što je Mirković izgubio svest, ukazuju na pokušaj ubistva, a ne samo na nanošenje teških telesnih povreda. U svojoj objavi osvrnuo se i na odgovornost viših sudskih instanci, od kojih očekuje da preispitaju slučaj.

– Svaki pismeni pravnik može da utvrdi da, s obzirom na opisane okolnosti, naročito to što je izvršilac krivičnog dela nastavio da nanosi nemilosrdne povrede oštećenom @sasa_mirkovic_official i nakon što je izgubio svest, one zahtevaju prekvalifikaciju krivičnog dela u ubistvo u pokušaju, a ne samo teške telesne povrede. U strukturi pravne norme, hipoteza obuhvata uslove i činjenice događaja, dispozicija propisuje zabranjeno ponašanje, a sankcija određuje zakonom predviđenu kaznu – napisao je Boki 13 i dodao.

„OVO JE APSOLUTNA POVREDA ZAKONITOSTI!“

– U ovom slučaju izvršilac je započeo radnju sa umišljajem da oštećenog liši života. A smrt nije nastupila, pa je zato neophodno da se izvrši prekvalifikacija dela, jer bi u suprotnom to predstavljalo apsolutnu povredu zakonitosti celokupnog postupka i pogrešnu primenu prava na štetu žrtve! Viši sudovi i sve ostale pravne instance su sada na testu! Do konačne pravne pobede mog brata i najboljeg čoveka na svetu Saše Mirkovića – napisao je Boki 13.

Zajecaronline/J.V.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.