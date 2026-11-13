Radar: Macura štampao lažne novčanice od 500 eura da popuni rupu u trezoru

Vlasnik beogradske Alta banke Davor Macura naručio je početkom ove godine u jednoj privatnoj štampariji izradu lažnih novčanica u apoenima od 500 eura. Zatim ih pomešao sa pravim novčanicama kako bi veštački popunio ogromnu finansijsku „rupu u trezoru“, piše beogradski nedeljnik Radar, pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa istragom.

Prema navodima lista, do ove operacije došlo je kada je Macura dobio dojavu da bi mu uskoro u vanrednu kontrolu mogla doći inspekcija Narodne banke Srbije radi provere stvarnog stanja gotovine u bankarskim trezorima. Suočen sa velikim manjkom, vlasnik banke je, kako se navodi, došao na ideju da nedostajuću količinu novca odštampa.

Radar detaljno opisuje mehanizam prikrivanja prevare. Macura je u tajnosti, uz pomoć samo nekoliko ljudi od najvećeg poverenja, na vrh i na dno pakovanja rasporedio buntove pravih novčanica. Dok su u sredinu „natrpali pakovanja falsifikovanih novčanica“. Računali su na to da niko od kontrolora neće detaljno pretresati unutrašnjost svakog paketa niti posumnjati da bi vlasniku poslovne banke takva vrsta falsifikovanja uopšte mogla pasti na pamet.

Radar: Macura štampao lažne novčanice od 500 eura da popuni rupu u trezoru

Stvarno stanje gotovine u trezoru Alta banke drastično je odudaralo od onoga što je zvanično prikazivano u poslovnim knjigama. Što je i glavni fokus dosadašnje istrage Javnog tužilaštva za organizovani kriminal. Radar ukazuje na anomaliju da je Alta banka za samo tri godine, počev od 2022. godine, u papirima povećala količinu raspoložive gotovine za 4,8 puta – sa 95 na čak 460 miliona eura.

Podsećajući na zvaničnu naredbu TOK-a o sprovođenju istrage, koju je prethodno objavila istraživačka mreža KRIK, Radar navodi da 370 miliona eura iz mreže menjačnica Alta Pay zapravo nikada nije ni stiglo u trezor Alta banke. Umesto polaganja na račune, vlasnik banke je taj novac zadržavao za sebe. A uz to je, uz direktnu pomoć bliskih saradnika, iz depoa same banke fizički izneo još 17 miliona eura u gotovini. Davor Macura i njegova grupacija godinama su označavani kao jedan od najbrže rastućih finansijskih centara moći bliskih nekadašnjoj vlasti. Koji je od lanca menjačnica za kratko vreme izrastao u vlasnika banke, građevinskih kompanija i unosnih državnih poslova. Uključujući i naplatu računa za električnu energiju u Beogradu. Istraga Tužilaštva za organizovani kriminal protiv vrha Alta banke odvija se paralelno sa nizom drugih hapšenja i procesa nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, kada je smenjena dosadašnja vlast.

Zajecaronline/ Radar / FoNet / Al Jazeera Balkans/N. S.