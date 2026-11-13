Radar: Macura štampao lažne novčanice od 500 eura da popuni rupu u trezoru
Vlasnik beogradske Alta banke Davor Macura naručio je početkom ove godine u jednoj privatnoj štampariji izradu lažnih novčanica u apoenima od 500 eura. Zatim ih pomešao sa pravim novčanicama kako bi veštački popunio ogromnu finansijsku „rupu u trezoru“, piše beogradski nedeljnik Radar, pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa istragom.
Prema navodima lista, do ove operacije došlo je kada je Macura dobio dojavu da bi mu uskoro u vanrednu kontrolu mogla doći inspekcija Narodne banke Srbije radi provere stvarnog stanja gotovine u bankarskim trezorima. Suočen sa velikim manjkom, vlasnik banke je, kako se navodi, došao na ideju da nedostajuću količinu novca odštampa.
Radar: Macura štampao lažne novčanice od 500 eura da popuni rupu u trezoru
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Dodaj komentar