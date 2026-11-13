Petak 13. između sujeverja i stvarnosti: Zašto se ovaj datum smatra nesrećnim

Petak 13. već vekovima prati reputacija jednog od najnesrećnijih datuma u kalendaru. Strah od ovog dana utiče na odluke ljudi širom sveta, od zakazivanja venčanja i putovanja do kupovine nekretnina i poslovnih aktivnosti. Iako naučni dokazi ne potvrđuju da ovaj datum sam po sebi donosi nesreću.

Prema pisanju britanskog lista “Gardijan”, danas je treći petak 13. u 2026. godini, što je najveći broj pojavljivanja ovog datuma u jednoj kalendarskoj godini. Poslednji put takva situacija zabeležena je 2015. godine.

Poreklo sujeverja

Smatra se da je strah od broja 13 nastao pod uticajem različitih verskih, folklornih i kulturnih tradicija.

U nordijskoj mitologiji, strah od broja 13 povezuje se sa pričom o bogu prevara i nestašluka Lokiju, koji je nepozvan došao na gozbu u Valhali kao trinaesti gost. Nakon toga je izazvao smrt jednog od omiljenih slugu domaćina.

U hrišćanskoj tradiciji, broj 13 povezuje se sa Judom Iskariotskim. Prema predanju je bio trinaesti učesnik Tajne večere i izdao Isusa Hrista, koji je potom razapet u petak. P

Postoji i teorija da je negativna reputacija petka 13. povezana sa hapšenjem stotina pripadnika viteškog reda templara 13. oktobra 1307. godine, kada je francuski kralj Filip IV naredio njihovo privođenje pod optužbama za jeres.

Sujeverje je naročito počelo da se širi u Francuskoj tokom 19. veka, a kasnije je dodatno učvršćeno događajima iz popularne kulture i istorije, uključujući pad berze 13. oktobra 1989. godine, poznat kao “mini slom” tržišta, kao i popularni američki horor filmski serijal “Petak 13”.

Istraživač sa Odeljenja za psihologiju Univerziteta u Helsinkiju Igor Radun objašnjava da sujeverje može da pomogne ljudima da smanje osećaj straha i neizvesnosti. Ljudi su, kako navodi, skloni da traže obrasce i uzročno-posledične veze, čak i kada one objektivno ne postoje. Kada se suoče sa situacijama koje ne mogu da kontrolišu, rituali i sujeverna ponašanja mogu im pružiti osećaj sigurnosti. U tome značajnu ulogu ima i takozvana pristrasnost potvrđivanja. To je sklonost ljudi da pamte događaje koji potvrđuju njihova uverenja, dok zanemaruju brojne situacije koje ih opovrgavaju.

Strah od petka 13. kod pojedinih ljudi može prerasti i u fobiju poznatu kao paraskevidekatriafobija

Psiholog Stjuart Vajz ističe da sujeverje nije urođena osobina. Već da je ponašanje koje se uglavnom usvaja tokom odrastanja, često pod uticajem porodice i okruženja.

Uprkos dugoj istoriji sujeverja, stručnjaci ističu da ne postoje pouzdani dokazi da petak 13. sam po sebi donosi nesreću. A način na koji ljudi doživljavaju ovaj datum često više govori o njihovim strahovima i očekivanjima nego o stvarnoj opasnosti.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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