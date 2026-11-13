Fudbaleri Srbije večeras dočekuju Nemačku u Ligi nacija: Prisustvovaće samo deca do 14 godina
Fudbaleri Srbije večeras od 20 i 45 dočekuju Nemačku u meču petog kola Grupe A2 Lige nacija.
Reprezentacija Srbije utakmicu Lige nacija protiv Nemačke, 13. novembra na domaćem terenu, odigraće uz ograničeno prisustvo publike, u skladu sa odlukom Disciplinske i etičke komisije UEFA. Utakmici na stadionu “Rajko Mitić” prisustvovaće samo deca do 14 godina,zbog kazne koju je Evropska fudbalska unija (UEFA) izrekla Fudbalskom savezu Srbije.
“Želimo da popravimo utisak koji smo ostavili u prvoj utakmici protiv Nemačke. Da se pokažemo u mnogo boljem svetlu. Plan nam je da igramo u jakom intenzitetu, da izjednačimo ili budemo iznad onog što su nam Nemci nametnuli u prvom meču”, rekao je selektor “orlova” Veljko Paunović u najavi utakmice.
Srbija u meč ulazi sa poslednjeg mesta bez boda, dok je Nemačka treća sa pet.
Zajecaronline/Tanjug/N. S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
Folk diva Mira Škorić obeležiće 40 godina uspešne muzičke karijere pred rasprodatim Sava centrom! Za veliki jubilarni koncert, zakazan za 19. novembar 2026. godine, ulaznice su rasprodate, a publiku očekuje veče posvećeno pesmama koje su obeležile decenije i osvojile srca brojnih generacija.
Rasprodata dvorana najlepša je uvertira u proslavu velikog jubileja i potvrda snažne veze koju Mira već četiri decenije gradi sa svojom publikom. Prepoznatljiv glas, iskrena emocija i hitovi koji traju obeležili su njen muzički put, a upravo će se sve to susresti na sceni Sava centra.
Uz vrhunsku produkciju, Mira će publiku povesti kroz najvažnije trenutke svoje karijere i pesme koje su odavno postale deo njihovih životnih priča. Biće to prilika da se zajedno prisete muzičkih početaka, velikih uspeha i emocija koje ni posle toliko godina ne blede.
Dodaj komentar