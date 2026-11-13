Fudbaleri Srbije večeras dočekuju Nemačku u Ligi nacija: Prisustvovaće samo deca do 14 godina

Fudbaleri Srbije večeras od 20 i 45 dočekuju Nemačku u meču petog kola Grupe A2 Lige nacija.

Reprezentacija Srbije utakmicu Lige nacija protiv Nemačke, 13. novembra na domaćem terenu, odigraće uz ograničeno prisustvo publike, u skladu sa odlukom Disciplinske i etičke komisije UEFA. Utakmici na stadionu “Rajko Mitić” prisustvovaće samo deca do 14 godina,zbog kazne koju je Evropska fudbalska unija (UEFA) izrekla Fudbalskom savezu Srbije.

“Želimo da popravimo utisak koji smo ostavili u prvoj utakmici protiv Nemačke. Da se pokažemo u mnogo boljem svetlu. Plan nam je da igramo u jakom intenzitetu, da izjednačimo ili budemo iznad onog što su nam Nemci nametnuli u prvom meču”, rekao je selektor “orlova” Veljko Paunović u najavi utakmice.

Srbija u meč ulazi sa poslednjeg mesta bez boda, dok je Nemačka treća sa pet.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

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