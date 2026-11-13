Saša Mirković stigao na sud uoči presude za pokušaj ubistva ispred Šeratona“: “Verujem u hrvatsko pravosuđe”

Pred Opštinskim kaznenim sudom u Zagrebu danas vlada veliko interesovanje medija i javnosti, budući da se očekuje donošenje i objavljivanje presude u slučaju fizičkog napada na vlasnika produkcije Hype i direktora Hype televizije, Sašu Mirkovića.

Mirković je na sud stigao vidno raspoložen i smiren. Pred okupljenim novinarima prošetao je sa osmehom, a uoči ulaska u sudnicu i izricanja presude estradnom menadžeru Veliboru Popoviću Popu, kratko se obratio medijima.

Tom prilikom istakao je da veruje u nadležne institucije Republike Hrvatske i da očekuje da pravda konačno bude zadovoljena.

– Verujem u hrvatsko pravosuđe, iako je postupak bio spor, ali se nadam da će pravda danas konačno biti zadovoljena i da će čovek koji je optužen biti adekvatno kažnjen za ono što je učinio – izjavio je Mirković sa osmehom dok je ulazio u sud.

Dok se u sudnici očekuje odluka sudskog veća, podsećamo na detalje incidenta koji je izazvao veliku pažnju javnosti širom regiona.

Saša Mirković stigao na sud uoči presude za pokušaj ubistva ispred Šeratona“: “Verujem u hrvatsko pravosuđe”

Brutalni napad ispred zagrebačkog hotela Šeraton

Podsetimo, stravičan incident dogodio se 10. maja 2025. godine u poslepodnevnim satima ispred glavnog ulaza u luksuzni zagrebački hotel Šeraton. Prema rekonstrukciji događaja i snimcima sa nadzornih kamera koji su dospeli u javnost, Saša Mirković se svojim automobilom dovezao do samog ulaza u hotel, gde ga je dočekao Velibor Popović Pop.

Sukob je eskalirao neverovatnom brzinom – za svega tridesetak sekundi situacija se pretvorila u klasični prizor iz crne hronike. Mirković je mučki s leđa dobio snažan udarac u potiljak, od kojeg se odmah srušio na tlo, nakon čega je usledilo brutalno udaranje i šutiranje dok je nemoćno ležao. Teške povrede i potencijalno koban ishod izbegnuti su isključivo zahvaljujući prisebnosti i hrabroj reakciji slučajnog prolaznika koji je utrčao u sukob i uspeo da odvoji napadača od žrtve.

Nakon napada, Mirković je hitno prevezen u bolnicu sa teškim telesnim povredama glave i ruku. Zbog višestrukih preloma šake i podlaktice morao je da prođe hitan i komplikovan operativni zahvat. Od prvog trenutka ceo događaj okarakterisao je kao klasičan pokušaj ubistva i atentat sa predumišljajem.

– Udarac u potiljak me odmah srušio, a onda je krenulo muško šutiranje dok sam ležao. Kada sam podigao ruku da se zaštitim, usledio je udarac tolikom silinom da su mi pukle dve kosti. A ruka mi je stradala na tri mesta. Jasno je da se ovde radi o pokušaju ubistva. Ko je sve u ovome učestvovao, neka utvrde nadležni organi Republike Hrvatske. Ja verujem policiji i tužilaštvu i nadam se da će ovi kriminalci biti privedeni pravdi i najstrože osuđeni – izjavio je tada Mirković za medije.

Da li će sud u potpunosti prihvatiti dokaze tužilaštva i izreći strogu zatvorsku kaznu Veliboru Popoviću Popu za pokušaj ubistva, biće poznato po okončanju današnje rasprave.

Zajecaronline/Hypetvhr/J.V.

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