ŠOKANTAN PREOKRET U ZAGREBAČKOJ SUDNICI: Velibor Popović Pop priznao krivicu za krvavi napad, ali presuda je odložena! Saša Mirković ogorčen – “Sutkinja me udaljila s ročišta nisu me ni saslušali!”

Iako se danas na Opštinskom kaznenom sudu u Zagrebu s nestrpljenjem očekivalo izricanje presude u slučaju brutalnog napada na vlasnika Hype produkcije i direktora Hype televizije, Sašu Mirkovića, u sudnici je došlo do neočekivanog obrta. Optuženi Velibor Popović Pop priznao je krivicu no konačna presuda ipak nije donešena, a novo ročište i izricanje presude zakazani su za 14. decembar.

Ono što je najviše iznenadilo javnost. Ali i samog Mirkovića, jeste činjenica da se ovaj krvavi incident više ne kvalifikuje kao pokušaj ubistva, već isključivo kao nanošenje teških telesnih povreda, odnosno težak fizički napad.

Mirković ogorčen nakon izlaska iz sudnice: „Sudija me udaljila“

Saša Mirković nakon završetka ročišta nije skrivao nezadovoljstvo i nevericu zbog razvoja situacije u sudnici. Posebno mu je zasmetalo to što je sudija odlučila da ga udalji sa ročišta, čime mu je uskraćena prilika da pred sudom iznese svoju stranu priče.

– Nije mi jasno kako na ročište mogu da budu pozvani i žrtva i počinilac. A da pritom žrtva uopšte ne bude saslušana, već me sudija udalji iz sudnice! – poručio je Mirković.

Kao diplomirani pravnik, Mirković je izrazio duboko čuđenje i zbog pravne kvalifikacije dela, ističući da mu je neshvatljivo da se brutalno šutiranje čoveka koji je bez svesti tretira samo kao nanošenje teških telesnih povreda. A ne kao pokušaj ubistva, s obzirom na to da je ležao u nesvesti dok ga je Velibor Pop i dalje nemilosrdno udarao nogama po glavi i celom telu.