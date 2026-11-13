ŠOKANTAN PREOKRET U ZAGREBAČKOJ SUDNICI: Velibor Popović Pop priznao krivicu za krvavi napad, ali presuda je odložena! Saša Mirković ogorčen – “Sutkinja me udaljila s ročišta nisu me ni saslušali!”
Iako se danas na Opštinskom kaznenom sudu u Zagrebu s nestrpljenjem očekivalo izricanje presude u slučaju brutalnog napada na vlasnika Hype produkcije i direktora Hype televizije, Sašu Mirkovića, u sudnici je došlo do neočekivanog obrta. Optuženi Velibor Popović Pop priznao je krivicu no konačna presuda ipak nije donešena, a novo ročište i izricanje presude zakazani su za 14. decembar.
Ono što je najviše iznenadilo javnost. Ali i samog Mirkovića, jeste činjenica da se ovaj krvavi incident više ne kvalifikuje kao pokušaj ubistva, već isključivo kao nanošenje teških telesnih povreda, odnosno težak fizički napad.
Mirković ogorčen nakon izlaska iz sudnice: „Sudija me udaljila“
Saša Mirković nakon završetka ročišta nije skrivao nezadovoljstvo i nevericu zbog razvoja situacije u sudnici. Posebno mu je zasmetalo to što je sudija odlučila da ga udalji sa ročišta, čime mu je uskraćena prilika da pred sudom iznese svoju stranu priče.
– Nije mi jasno kako na ročište mogu da budu pozvani i žrtva i počinilac. A da pritom žrtva uopšte ne bude saslušana, već me sudija udalji iz sudnice! – poručio je Mirković.
Kao diplomirani pravnik, Mirković je izrazio duboko čuđenje i zbog pravne kvalifikacije dela, ističući da mu je neshvatljivo da se brutalno šutiranje čoveka koji je bez svesti tretira samo kao nanošenje teških telesnih povreda. A ne kao pokušaj ubistva, s obzirom na to da je ležao u nesvesti dok ga je Velibor Pop i dalje nemilosrdno udarao nogama po glavi i celom telu.
Advokat Saše Mirkovića zatražio je izuzeće sudije.
Podsetimo na stravičan napad ispred zagrebačkog hotela „Šeraton“, jedva izvukao živu glavu
Čitav ovaj mučni proces vuče korene iz 10. maja 2025. godine, kada se u poslepodnevnim satima ispred glavnog ulaza u zagrebački hotel „Šeraton“ odigrala prava drama. Prema rekonstrukciji događaja i snimcima sa nadzornih kamera koji su dospeli u javnost, Saša Mirković se svojim automobilom dovezao do samog ulaza u hotel, gde ga je sačekao Velibor Popović Pop.
Sukob je eskalirao za svega tridesetak sekundi. Mirković je s leđa zadobio snažan udarac u potiljak, od kojeg se odmah srušio na tlo i izgubio svest, nakon čega je usledilo brutalno udaranje i šutiranje nogama u glavu dok je bespomoćno ležao. Dalje tragične posledice sprečio je hrabri slučajni prolaznik koji je pritrčao i uspeo da odvoji napadača od žrtve, pri čemu je i sam završio na podu.
Mirković je tada hitno prevezen u bolnicu sa teškim povredama glave i višestrukim prelomima ruke. Zbog čega je morao da bude podvrgnut hitnom operativnom zahvatu.
– Udarac u potiljak me srušio, a onda je krenulo muško šutiranje dok sam ležao. Kada sam podigao ruku da se zaštitim, udario je tolikom silinom da mi je slomio dve kosti, a ruka mi je pukla na tri mesta. Jasno je da je nada mnom pokušan atentat – izjavio je Mirković neposredno nakon operacije, dodajući da čvrsto veruje u hrvatsku policiju i pravosuđe.
Konačni rasplet ovog slučaja i visina kazne za Velibora Popovića Popa biće poznati 14. decembra, kada je zakazano novo ročište i izricanje presude.
Zajecaronline/Hypetvhr/J.V.
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