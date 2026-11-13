ZATRAŽENO IZUZEĆE SUDIJE U SLUČAJU SAŠE MIRKOVIĆA: Advokat reagovao nakon što je oštećenom uskraćeno svedočenje, a delo prekvalifikovano uprkos priznanju krivice Velibora Popovića Popa

ZATRAŽENO IZUZEĆE SUDIJE U SLUČAJU SAŠE MIRKOVIĆA

Nakon današnjeg ročišta pred Opštinskim kaznenim sudom u Zagrebu u postupku koji se vodi zbog fizičkog napada na vlasnika Hype produkcije i direktora Hype televizije, Sašu Mirkovića, njegov advokat je zvanično zatražio izuzeće postupajuće sudije.

Ovaj pravni korak usledio je neposredno nakon završetka rasprave tokom koje su donete odluke koje je pravni tim oštećenog ocenio kao sporne.

Naime, iako je optuženi estradni menadžer Velibor Popović Pop na sudu priznao krivicu za napad, izricanje presude je odloženo i novo ročište zakazano je za 14. decembar. Tokom rasprave Mirkoviću je uskraćena mogućnost svedočenja i udaljen je iz sudnice. Dok je prvobitna kvalifikacija događaja kao pokušaja ubistva svedena na krivično delo nanošenja teških telesnih povreda.

Mirković: „Uskraćeno mi je pravo da budem saslušan kao žrtva“

Saša Mirković je nakon izlaska iz zgrade suda izneo svoje primedbe na tok postupka i kvalifikaciju samog dela, istakavši da smatra da su mu kao oštećenom povređena procesna prava.

– Nije mi jasno kako na ročište mogu da budu pozvani i žrtva i počinilac. A da pritom žrtva uopšte ne bude saslušana, već me sudija udalji iz sudnice – izjavio je Mirković nakon ročišta.

ZATRAŽENO IZUZEĆE SUDIJE U SLUČAJU SAŠE MIRKOVIĆA

Kao diplomirani pravnik po struci, osvrnuo se i na promenu pravne kvalifikacije krivičnog dela, naglasivši da smatra da okolnosti napada ukazuju na znatno teže krivično delo od nanošenja teških telesnih povreda.

Hronologija slučaja: Incident ispred zagrebačkog hotela „Šeraton“

Postupak pred zagrebačkim sudom odnosi se na događaj od 10. maja 2025. godine, kada je u poslepodnevnim satima ispred glavnog ulaza u hotel „Šeraton“ došlo do fizičkog sukoba između Velibora Popovića Popa i Saše Mirkovića.

Prema dostupnim podacima iz istrage i snimcima nadzornih kamera, Mirković se automobilom dovezao do ulaza u hotel, gde ga je dočekao Popović. Sukob je trajao tridesetak sekundi nakon udarca u predelu potiljka Mirković je pao na tlo i izgubio svest. Nakon čega ga je napadač nastavio da udara nogama dok je ležao. Dalji napad prekinuo je slučajni prolaznik koji je razdvojio učesnike, pri čemu je i sam nakratko pao na tlo.

Mirković je nakon incidenta zbrinut u bolnici sa teškim telesnim povredama glave i višestrukim prelomima kostiju ruke, zbog čega je podvrgnut hitnom operativnom zahvatu.

– Udarac u potiljak me srušio, a zatim je krenulo udaranje dok sam ležao. Kada sam podigao ruku da se zaštitim, zadobio sam udarac zbog kojeg su mi pukle dve kosti, odnosno ruka mi je slomljena na tri mesta – izjavio je Mirković nakon operacije, dodajući tada da veruje u rad policije, tužilaštva i pravosudnih institucija Republike Hrvatske.

O zahtevu za izuzeće sudije sada treba da odluči predsednik nadležnog suda pre zakazanog ročišta 14. decembra.

Zajecaronline/Hypetvhr/J.V.

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