„KO ŠTITI CECINOG MENADŽERA?!“ Oglasio se Saša Mirković nakon suđenja u Zagrebu sa Veliborom Popovićem Popom!

„KO ŠTITI CECINOG MENADŽERA?!“

Vlasnik i direktor Hype televizije i produkcije Saša Mirković oglasio se na svom TikTok nalogu nakon današnjeg suđenja Veliboru Popoviću Popu, menadžeru i prijatelju Cece Ražnatović.

Mirković je izneo svoje viđenje sudskog postupka u Zagrebu, izrazio nezadovoljstvo odlukama postupajuće sudije i načinom na koji je slučaj vođen. Posebno ga je pogodilo to što nije dobio priliku da bude saslušan kao oštećeni i svedok. Niti je prikazan snimak za koji smatra da pokazuje težinu incidenta.

U svom obraćanju postavio je i pitanje ko štiti Popovića u hrvatskom pravosuđu s obzirom da delo nije adekvatno pravno kvalifikovano i da bi trebalo da bude tretirano kao pokušaj ubistva zato što to jeste i bio.

– Cecin menadžer, Zagreb, suđenje danas Veliboru Popoviću, vrlo čudna stvar i ko to brani Cecinog menadžera u Zagrebu? Da ne verujete, ali je tako. On je došao, priznao je krivicu, iako po mom mišljenju tužilaštvo nije zatražilo i nije kvalifikovalo kao što bi trebalo, jer ja sam ležao, a on je nastavio da me šutira, a to su mnogo teže posledice i mnogo teže krivično delo nego što su oni okvalifikovali to delo. Mislim da je to trebalo da ide na Županijski sud. S tim u vezi, takođe je on bio u bekstvu određeno vreme. On je iza toga došao, ušetao u sud, predao se, kao dao izjavu: ‘Kriv sam’ i ajmo. Pustili ga da se brani sa slobode. I na kraju cele priče doživljavamo danas, pa za mene jednu farsu, koja se desila u sudu – rekao je vlasnik Hype televizije i dodao.

„KO ŠTITI CECINOG MENADŽERA?!“

– Naime, dolazim u sud jer sam pozvan kao svedok i kao žrtva i onda postupajući sudija odlučuje da me ne sasluša zato što je on ponovo priznao krivično delo. Iako smatram da moja izjava treba da ima, da postoji i da ja kažem ono što imam da kažem, kao i da se pusti snimak koji je takođe odbila da se pusti, jer to dokazuje kolika je težina izvršenog krivičnog dela i zapravo koliko su štetne posledice nastale. A s tim u vezi i kolika kazna treba da se odmeri za okrivljenog, to jest Cecinog prijatelja i menadžera Popovića – rekao je Saša Mirković.

Mirković je na kraju obraćanja istakao da ga čitava situacija neće zaustaviti u borbi za pravdu. Naglasio je da uredno izmiruje sve obaveze u Hrvatskoj i da veruje u pravosudne institucije, ali je još jednom poručio da delo za koje je Popović optužen mora biti kvalifikovano kao pokušaj ubistva.

– Takođe želim da kažem da u državi Hrvatskoj. Kao i svuda gde posedujem svoje firme, plaćam uredne poreze. Kao i poreze i doprinose zaposlenima i da Hype apsolutno učestvuje u društvenom životu svake druge republike.

– Ovo me sigurno neće obeshrabriti da nastavim da tražim pravdu i da verujem u hrvatsko pravosuđe. Kao i pravosuđe cele Evropske unije, jer uvek dođe to do nekog ko odlučuje i taj neko, po savesti, ja mislim da treba da odmeri kaznu i da okvalifikuje ovo delo kao pokušaj ubistva, zato što to zapravo jeste bio – završio je Saša Mirković.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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