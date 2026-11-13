Boki 13 stao na stranu vlasnika Hype televizije nakon SRAMNOG SUĐENJA u Zagrebu: „Saša Mirković zaslužuje konačnu pravdu!“

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, oglasio se na svom Instagram profilu nakon današnjeg suđenja Veliboru Popoviću Popu u Zagrebu, pruživši podršku vlasniku i direktoru Hype televizije i produkcije Saši Mirkoviću.

Naime, on se osvrnuo na prvostepenu odluku, ali i na pravnu kvalifikaciju dela, za koju smatra da mora biti preispitana pred višim sudskim instancama.

Boki 13 istakao je da postupak još nije završen i da očekuje da viši sudovi razmotre sve okolnosti slučaja, uključujući navodne povrede postupka i pitanje jednakosti oružja.

Podsetimo, današnje ročište u Zagrebu izazvalo je reakcije nakon što je Velibor Popović priznao krivicu, nakon čega je postupak nastavljen bez saslušanja Mirkovića kao oštećenog i svedoka. Mirković je izrazio nezadovoljstvo i zbog toga što nije prikazan snimak incidenta.

On smatra da delo nije adekvatno pravno kvalifikovano i da postoje okolnosti koje ukazuju na pokušaj ubistva.

Upravo na ove okolnosti osvrnuo se i Boki 13, koji je poručio da je reč tek o prvostepenoj odluci i da konačnu reč treba da daju više sudske instance.

– Polako, ovo je tek prvostepena odluka, njenu zakonitost, osnovanost, bitne povrede odredaba postupka, uključujući poštovanje jednakosti oružja i pravnu kvalifikaciju, preispitaće viši sudovi. Sve navedene činjenice ukazuju na to da je delo učinjeno sa umišljajem, zbog čega nema nikakvog osnova za njegovu blažu pravnu kvalifikaciju. I krajnje, ovaj čovek koji je najbolji na svetu Saša Mirković zaslužuje konačnu pravdu!!! – napisao je Boki 13 na svom Instagram nalogu.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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