Ko je Vladan Zagrađanin za kog socijalisti tvrde da upravlja Socijalističkom partijom Srbije
Neprijatni dani za Socijalističku partiju Srbije nakon debakla na izborima ne prestaju. A to se pokazalo i na burnoj sednici socijalista koja je održana u ponedeljak, na kojoj je deo funkcionera ove stranke izrazio sumnju da njihov pravi lider nije Ivica Dačić, već predsednik Izvršnog odbora Glavnog odbora SPS Vlada Zagrađanin. Reč je o čoveku koji godinama važi za desnu ruku Ivice Dačića, a koji se zajedno sa njim spominjao u čuvenoj aferi “Kofer” i priči o mitu od 100.000 evra.
SPS je ostvario izuzetno loš izborni rezultat na nedavnim vanrednim parlamentarnim izborima, sa osvojenih 2,13 odsto glasova. I po prvi put od osnivanja stranke neće imati poslanike u republičkom parlamentu.
Dve nedelje nakon izbora usledila je burna sednica predstavnika opštinskih i gradskih odbora SPS, kada je zatražena smena rukovodstva. A svi potpredsednici ponudili su ostavke na funkcije. O njima će se odlučivati na sednici Glavnog odbora koja će biti održana za desetak dana.
Ko je Vladan Zagrađanin za kog socijalisti tvrde da upravlja Socijalističkom partijom Srbije
Na ovom sastanku dovedena je u pitanje odluka oko izlaska na izbore. Beogradski odbor SPS koji predvodi Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada Beograda, tražio je da se objasni ko je odlučio da se ne izađe u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Kao i ko je procenio da će SPS samostalno preći cenzus.
Prema rečima izvora Nove, socijalisti su na ovom sastanku izrazili i sumnju da strankom zapravo rukovodi Vladan Zagrađanin, a ne Ivica Dačić. Te da su to bile njegove odluke.
“Dušebrižnici, samozvani poznavaoci partijskih prilika ili oni koji bi da sopstvene projekcije predstave kao realnost? Partiju ne vodi samostalno čak ni Ivica Dačić, iako je on kao predsednik SPS organ za sebe. A kamoli bilo koji pojedinac, ma ko on bio. SPS nije ničija privatna svojina niti se partijom upravlja po ličnom nahođenju. Partija ima svoje organe. Predsedništvo, Izvršni odbor i Glavni odbor, kroz njih se donose odluke. Tako je bilo do sada i tako funkcioniše ozbiljna politička organizacija”, kaže Zagrađanin.
Ujedno dodaje: “A što se tiče tvrdnji da se ja nešto samostalno pitam, da vam kažem nešto iskreno, da se zaista ja samostalno pitam, verujte mi da ovakvog mešetarenja ne bi bilo, niti bi pojedinci imali prostor da se politički uzdignu do nivoa na kojem sebi daju za pravo da naručuju i plasiraju novinske tekstove. Zato bi bilo dobro da pojedinci manje tumače, a da malo više poznaju kako partija funkcioniše. I ako dozvolite, jedan savet za sve medije. Ne sekirajte se za SPS, bavite se malo i drugim partijama. Tamo ćete naći mnogo veće probleme nego sto ih SPS trenutno ima”, zaključio je Vladan Zagrađanin, predsednik Izvršnog odnora GO SPS.
Ko je Vladan Zagrađanin – od “Kofera” do niza funkcija
Zagrađanin je postao poslovni direktor Socijalističke partije Srbije 2003. godine i na tom mestu bio do 2006. godine. Član je Socijalističke partije Srbije od njenog osnivanja 1990. godine. Takođe, član je Predsedništva i Glavnog odbora SPS-a. Predsednik je Izvršnog odbora Glavnog odbora SPS od 3. decembra 2017. godine.
Javnosti je, međutim, najpoznatiji po aferi “Kofer”.
Naime, Zagrađanin je 11. januara 2006. godine uhapšen u stanu tadašnjeg viceguvernera NBS Dejana Simića. I to pod optužbom da se u koferu, nađenom pored njih, nalazio mito u iznosu od 100.000 evra. Sticajem okolnosti, lider socijalista Ivica Dačić bukvalno je za dlaku izbegao pripadnike MUP-a. Jer je stan napustio petnaest minuta pre njihovog dolaska.
Dejan Simić i Vladan Zagrađanin završili su na sudu pod optužbama za primanje. Po navodima optužnice, njih dvojica su uzeli mito od 100.000 evra za vraćanje dozvole za rad “Kreditno-eksportnoj banci”. Ali, po mišljenju suda, tužilaštvo nije uspelo da optužnicu potkrepi dokazima. Viši sud u Beogradu oslobodio ih je usled nedostatka dokaza. A Apelacioni sud u Beogradu je 8. februara 2011. godine potvrdio oslobađajuću presudu u aferi “Kofer”. Ivica Dačić se u postupku pojavio kao svedok.
Ko je Vladan Zagrađanin – od “Kofera” do niza funkcija
U međuvremenu, Zagrađanin je obavlјao dužnost predsednika Omladinskog saveta Beograda, kao i dužnost generalnog sekretara Beogradskog ekološkog centra. Bio je direktor omladinskih zadruga.
Od 2004. do 2006. godine bio je član Upravnog odbora Državne lutrije Srbije.
Od 1998. do 2000. godine obavlјao je funkciju izvršnog direktora javnog preduzeća „Srbijašume“.
Za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije izabran je 3. juna 2016. godine. U više mandata bio je član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Na funkciju državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova postavlјen je 10. oktobra 2024. godine. Na ovom mestu zamenio je Željka Brkića, policajca koji nije član nijedne političke partije.
Zagrađanin je i član Saveta Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu.
Po zanimanju je pravnik, govori ruski jezik. Oženjen je i otac dve ćerke.
Zajecaronline/Nova.rs/N. S.
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