Ko je Vladan Zagrađanin za kog socijalisti tvrde da upravlja Socijalističkom partijom Srbije

“Dušebrižnici, samozvani poznavaoci partijskih prilika ili oni koji bi da sopstvene projekcije predstave kao realnost? Partiju ne vodi samostalno čak ni Ivica Dačić, iako je on kao predsednik SPS organ za sebe. A kamoli bilo koji pojedinac, ma ko on bio. SPS nije ničija privatna svojina niti se partijom upravlja po ličnom nahođenju. Partija ima svoje organe. Predsedništvo, Izvršni odbor i Glavni odbor, kroz njih se donose odluke. Tako je bilo do sada i tako funkcioniše ozbiljna politička organizacija”, kaže Zagrađanin.

Ujedno dodaje: “A što se tiče tvrdnji da se ja nešto samostalno pitam, da vam kažem nešto iskreno, da se zaista ja samostalno pitam, verujte mi da ovakvog mešetarenja ne bi bilo, niti bi pojedinci imali prostor da se politički uzdignu do nivoa na kojem sebi daju za pravo da naručuju i plasiraju novinske tekstove. Zato bi bilo dobro da pojedinci manje tumače, a da malo više poznaju kako partija funkcioniše. I ako dozvolite, jedan savet za sve medije. Ne sekirajte se za SPS, bavite se malo i drugim partijama. Tamo ćete naći mnogo veće probleme nego sto ih SPS trenutno ima”, zaključio je Vladan Zagrađanin, predsednik Izvršnog odnora GO SPS.

Ko je Vladan Zagrađanin – od “Kofera” do niza funkcija