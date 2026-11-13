Milenijum timu izdata dozvola samo za pripremne radove kod hotela Jugoslavija, potpisao je Darko Glišić

Firmi Danube Riverside, koja je u vlasništvu kompanije Milenijum tim, bila je izdata građevinska dozvola samo za pripremne radove. Koji, kako piše, obuhvataju iskop i izvođenje zida za zaštitu temeljne jame.

Taj dokument je 27. marta prošle godine potpisao Darko Glišić, tadašnji ministar za javna ulaganja. Glišić je u tom trenutku vršio ovlašćenja ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, pise Nova.rs.

U tom dokumentu piše da dozvoljeni radovi obuhvataju iskop i izvođenje zida za zaštitu temeljne jame. A da predračunska vrednost radova iznosi 960 miliona dinara bez PDV-a, odnosno oko 8,2 miliona evra.