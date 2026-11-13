Milenijum timu izdata dozvola samo za pripremne radove kod hotela Jugoslavija, potpisao je Darko Glišić
Firmi Danube Riverside, koja je u vlasništvu kompanije Milenijum tim, bila je izdata građevinska dozvola samo za pripremne radove. Koji, kako piše, obuhvataju iskop i izvođenje zida za zaštitu temeljne jame.
Taj dokument je 27. marta prošle godine potpisao Darko Glišić, tadašnji ministar za javna ulaganja. Glišić je u tom trenutku vršio ovlašćenja ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, pise Nova.rs.
U tom dokumentu piše da dozvoljeni radovi obuhvataju iskop i izvođenje zida za zaštitu temeljne jame. A da predračunska vrednost radova iznosi 960 miliona dinara bez PDV-a, odnosno oko 8,2 miliona evra.
Firmi Vujka i Bošnjaka izdata je i potvrda o prijavi (pripremnih) radova. I to 7. jula 2025, koju je potpisala Milica Negić, v.d. pomoćnika ministra. Kao datum planiranog izvodenja pripremnih radova navodi se 4. jul 2025. Piše da se sa izvođenjem radova može krenuti po objavljivanju potvrde.
Milenijum timu izdata dozvola samo za pripremne radove kod hotela Jugoslavija, potpisao je Darko Glišić
lako je izdat nalog za hapšenje vlasnika Milenijum tima Stojana Vujka i Ivana Bošnjaka, čeka se odluka Višeg tužilaštva u Beogradu, a povodom zahteva koji su podneli branioci osumnjičenih za izuzeće postupajućeg tužioca, a koji je naložio njihovo privođenje. Interesantno je da su zahtev podneli istog dana kada je zatraženo njihovo hapšenje i uručeno rešenje o zadržavanju do 48 sati, piše Nova.rs.
Milenijum timu izdata dozvola samo za pripremne radove kod hotela Jugoslavija, potpisao je Darko Glišić
Treće osnovno tužilastvo u Beogradu sumnjici Bošnjaka i Vujka, kao i odgovorno lice u firmi Danube Riverside Andreju Dulića. Sumnjiče ih da su izvodili radove bez gradevinske dozvole na lokaciji nekadašnjeg hotela Jugoslavija u Beogradu.
Malo pre te objave Tužilaštva, otkriveno je da je odbačen zahtev za građevinsku dozvolu za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa.
Danube Riverside imala je dozvolu za pripremne radove za potrebe izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa sa 43 sprata, hotelom od devet spratova, komercijalnih sadržaja, poslovnim objektom sa 35 spratova.
Zajecaronline/nasportal.info/N. S.
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