Završene konsultacije u Skupštini Srbije uoči konstitutivne sednice novog saziva

U Domu Narodne skupštine nešto posle 13 časova završene su konsultacije uoči konstitutivne sednice novog saziva parlamenta koja je sazvana za 17. novembar.

Na konsultacijama su učestvovali predstavnici Studentske liste Mario Reljanović i Aleksandar Čupić. Sa liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” učestvovali su Ana Brnabić i Milenko Jovanov.

U ime Saveza vojvođanskih Mađara Boris Bajić, Ahmedin Škrijelj sa liste ”SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka”. Zatim predstavnici liste “Rasim Ljajić-Ljudski (SDP – CDP)”, liste ”Usame Zukorlić (SPP)-Pokret za ujedinjenje” i liste ”Albanska koalicija”.

Na konsultacijama je bio i generalni sekretar Skupštine Srđan Smiljanić.

Predsedica dosadašnjeg saziva Narodne skupštine Ana Brnabić ranije je izjavila da bi na konsultacijama trebalo da bude dogovoreno kako će izgledati konstitutivna sednica novog saziva parlamenta, koliko će Skupština imati potpredsednika, kao i raspodela mesta u skupštinskim odborima.

Prema konačnim rezultataima koje je objavila Republička izborna komisija, na izborima održanim 25. oktobra “Studentska lista-Studenti pobeđuju” dobila je 140 mandata. A lista “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija” 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista. Savez vojvođanskih Mađara i lista ”Albanska koalicija” imaće po dva mandata, dok će po jednog poslanika imati izborne liste “Rasim Ljajić – Ljudski (SDP – CDP)”, ”SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka” i ”Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje”.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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