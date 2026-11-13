! UPOZORENJE ! UZNEMIRUJUĆI SNIMAK POKUŠAJA UBISTVA SAŠE MIRKOVIĆA ISPRED HOTELA U ZAGREBU: Velibor Popović Pop ga šutira u glavu dok leži na podu

Na društvenim mrežama i u medijima osvanuo je snimak sa nadzornih kamera hotela Šeraton u Zagrebu koji prikazuje brutalni napad Velibora Popovića zvanog Pop na Sašu Mirkovića, vlasnika i direktora Hype TV-a.

Snimak, koji sud ranije nije hteo da pogleda, jasno pokazuje kako Popović prilazi Mirkoviću i udarcem šakom u potiljak obara ga na tlo, a zatim nastavlja da ga udara šakama i šutira u glavu dok leži bez odbrane.

Napad se dogodio 10. maja 2025. godine oko 12.30 sati ispred ulaza u hotel.

Na snimku se vidi da Mirković pada nakon prvog udarca, nakon čega Popović nastavlja sa serijom udaraca nogom u predeo glave i ruku kojima se žrtva pokušava zaštititi.

Jedan od tih udaraca doveo je do preloma desne lakatne i palčane kosti. Posle nekoliko sekundi, nepoznat muškarac odguruje napadača.

Saša Mirković je ranije na sudu i u javnosti tvrdio da je u pitanju sačekuša i da se radi o pokušaju ubistva.

– On me je nastavio šutirati u glavu dok sam ja bio na podu. Nema nigde na svetu da vas neko šutira u glavu dok ste u nesvesti i da to ne nazovemo pokušaj ubistva – rekao je Mirković nakon ročišta.

! UPOZORENJE ! UZNEMIRUJUĆI SNIMAK POKUŠAJA UBISTVA SAŠE MIRKOVIĆA ISPRED HOTELA U ZAGREBU: Velibor Popović Pop ga šutira u glavu dok leži na podu

Popović, bivši “menadžer” koji je sarađivao sa Svetlanom Cecom Ražnatović, na sudu je priznao krivicu za nanošenje teške telesne povrede i izjavio da mu je žao. Ali se nije saglasio sa predloženom kaznom.

Tvrdi da mu je Mirković prvi prilazio grubo i opsovao majku. Sud je odbio da gleda snimak, ocenivši predlog kao odugovlačeći, a suđenje je odloženo zbog nedostajućeg izvoda iz krivične evidencije.

! UPOZORENJE ! UZNEMIRUJUĆI SNIMAK POKUŠAJA UBISTVA SAŠE MIRKOVIĆA ISPRED HOTELA U ZAGREBU: Velibor Popović Pop ga šutira u glavu dok leži na podu

Mirković smatra da je motiv napada njegovo ranije odbijanje da Aci Lukasu dozvoli nastup u Parizu 2023. godine, čiji je organizator trebalo da bude Popović. Navodi i da je nakon incidenta dobijao pretnje koje je prijavio policiji.

Postupak se vodi pred Opštinskim krivičnim sudom u Zagrebu.

Zajecaronline/Rikošet/I.R.

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