Potresno svedočenje majke devojčice ranjene u Ribnikaru: Završeno pripremno ročište na suđenju Kecmanovićima, nastavak u novembru

U Višem sudu u Beogradu danas je saslušanjem majke ranjene devojčice nastavljen šesti parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, Osnovne škole Vladislav Ribnikar.

Ovu tužbu je podnela ranjena devojčica protiv Kecmanovića i škole “Vladislav Ribnikar”. Kako saznaje Tanjug, na današnjem suđenju je ispitana majka. Dok će na narednom suđenju, koje je zakazano za 20. januar biti saslušani veštaci.

Stranke u postupku su se saglasile da se na suđenju ne ispituju Kecmanović, već da se čitaju njihovi iskazi.

Sudija je na početku ovog postupka odlučila da prihvati predlog punomoćnice tužilje i isključi suđenje za javnost radi zaštite maloletnice u postupku.

Tužba je podneta na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljen strah i bolove usled naruženosti.

Pored ove, protiv roditelja dečaka podneto je ukupno pet tužbi. Prvu je podnelo 27 članova porodice ubijenih. Drugu članovi porodice Dukić čije je ćerka tada ubijena, a koji su pored škole tužili i državu. Treću i četvrtu tužbu su podneli ranjeni dečaci, odnosno njihovi roditelji kao zakonski zastupnici. I petu ranjena nastavnica istorije.

Potresno svedočenje majke devojčice ranjene u Ribnikaru: Završeno pripremno ročište na suđenju Kecmanovićima, nastavak u novembru

Viši sud u Beogradu je prvostepeno okončao sve postupke i obavezao Kecmanoviće i školu da plate oštećenima više od 411 miliona dinara.

Apelacioni sud bi trebalo da donese konačne odluke u ovim postupcima.

S druge strane, Viši sud u Beogradu je u junu izrekao drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović u krivičnom postupku. Vladimir Kecmanović je za krivična dela zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina. A Miljana Kecmanović za krivično delo zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog lica na kaznu zatvora od dve godine i 11 meseci.

Na ovu presudu su izjavljene žalbe o kojima će odlučivati Apelacioni sud u Beogradu.

Dečak K. K, koji u vreme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran. Pucao je na svoje drugare iz dva očeva pištolja koja je krišom, pošto je “provalio” šifru za sef, uzeo iz sefa 1. maja. Potom ih je dva dana kasnije stavio u svoj ranac, otišao u školu. I tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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