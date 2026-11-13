Nikolić: Povećanje referentne kamate na 6,0% neće znatno uticati na standard građana

Ekonomista Ivan Nikolić izjavio je da je Narodna banka Srbije povećala referentnu kamatnu stopu, sa 5,75 na 6,0 odsto. I to radi održavanja inflacije u planiranim okvirima za ovu godinu. Dodavši da to neće značajnije uticati na životni standard građana jer će troškovi otplate kredita u dinarima biti neznatno povećani.

“Za one koji su zaduženi u dinarima, to će, u zavisnosti od uslova, odnosno ročnosti njihovih kredita, značiti nešto veći trošak. Ali ne u meri da u bilo kom smislu naruši njihov standard ili oteža njihov položaj”, kazao je Nikolić za Tanjug.

Istakao je i da je ova mera usmerena na održavanje inflacije u okvirima koji su planirani za ovu godinu. Jer, kako kaže, to i jeste primarni cilj Narodne banke Srbije.

“Ne samo stabilnost tekućih cena, već održanje tog nivoa cena u dužem roku”, objašnjava Nikolić.

Nikolić: Povećanje referentne kamate na 6,0% neće znatno uticati na standard građana

On je kazao da je, nakon reakcija Evropske centralne banke i FED-a, i Narodna banka Srbije u četvrtak rešila da za nijansu zaoštri monetarne uslove kao reakcija na očekivano neznatno viši rast inflacije.

“U ovom trenutku međugodišnji rast cena (u oktobru) iznosi 4,4 odsto. Do kraja godine će se kretati oko gornje granice cilja. S obzirom da je na tom nivou neznatno više u odnosu na ono što je bio plan za ovu godinu, Narodna banka Srbije je, uvažavajući i ostale okolnosti, a pre svega, energetski pritisak, geopolitičke rizike, rešila da neznatno podigne referentnu kamatnu stopu”, kazao je Nikolić Tanjugu.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici 12. novembra odlučio da zaoštri monetarne uslove povećavajući referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od 6,0 odsto, objavila je centralna banka. Povećana je i stopa na depozitne olakšice na 4,75 odsto, kao i stopa na kreditne olakšice na 7,25 odsto.

“Imajući u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog i domaćeg okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje, Izvršni odbor je zaključio da je povećanje referentne kamatne stope adekvatna i pravovremena mera u cilju sprečavanja znatnijih sekundarnih efekata energetskog šoka na ostale cene i obezbeđenja cenovne stabilnosti u srednjem roku”, saopštila je NBS.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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