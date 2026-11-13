Iz prodavnice širom Srbije se povlači poznati proizvod: Može da izazove požar

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije objavilo je upozorenje o riziku od požara koji može izazvati antifriz, odnosno fluid za prenos toplote za solarne kolektore, marke Hoval.

Za ovaj proizvod naložena je zabrana prodaje, opoziv od potrošača i upozoravanje korisnika na moguće opasnosti.

Reč je o proizvodu PowerCool DC 924-PXL Konz, odnosno koncentratu Power Cool DC 924 PXL, koji se koristi kao solarno sredstvo i tečnost protiv smrzavanja (antifriz). Može biti sastavni deo sistema solarnih kolektora sa drvenim okvirom za ugradnju u krov.

Proizvod se prodaje u kantama težine 10 kilograma, a zemlja porekla nije poznata.

Kako je navedeno u upozorenju Ministarstva, osnovni rizik odnosi se na prenisku temperaturu samopaljenja fluida za prenos toplote.

To znači da pri visokim spoljnim temperaturama, ukoliko dođe do curenja i izlivanja dovoljne količine tečnosti, postoji opasnost od izbijanja požara.

– Temperatura samopaljenja fluida za prenos toplote solarnog kolektora je preniska. Pri visokim spoljnim temperaturama, ako dođe do curenja i izlivanja dovoljne količine fluida, može doći do požara – piše na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u odeljku Nebezbedni proizvodi (NEPRO).

Zbog utvrđenog rizika nadležni organi naložili su zabranu stavljanja ovog proizvoda na tržište Srbije, kao i njegovo povlačenje od korisnika.

Iz prodavnice širom Srbije se povlači poznati proizvod: Može da izazove požar

Pored zabrane prodaje i opoziva, naloženo je i da se potrošači i drugi korisnici upozore na rizike koje proizvod nosi.

S obzirom na to da se antifriz koristi u sistemima solarnih kolektora, upozorenje je posebno važno za vlasnike objekata koji imaju ugrađene ovakve sisteme.

Potrošačima koji poseduju proizvod PowerCool DC 924-PXL Konz savetuje se da obrate pažnju na upozorenje nadležnih institucija i da se obrate prodavcu ili distributeru radi informacija o daljem postupanju.

Zaječaronline/Srbija Danas/M.M.

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