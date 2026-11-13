Hitan apel građanima Srbije: Završava se raspust, očekuju se ogromne gužve na svim pravcima

Zbog završetka jesenjeg školskog raspusta, tokom vikenda 14. i 15. novembra očekuje se pojačan saobraćaj na svim putnim pravcima, saopštili su Putevi Srbije.

Vozačima se savetuje da pre polaska provere da li na njihovoj ruti ima radova ili izmena režima saobraćaja.

Informacije o stanju na državnim putevima dostupne su u realnom vremenu na sajtu i zvaničnim nalozima Puteva Srbije na društvenim mrežama.

Hitan apel građanima Srbije: Završava se raspust, očekuju se ogromne gužve na svim pravcima

Iz Puteva Srbije apeluju na vozače da drže bezbedno odstojanje, poštuju signalizaciju i ograničenja brzine, kao i da vožnju prilagode uslovima na putu.

Zaječaronline/Rina/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.