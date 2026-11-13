Borske muzičke svečanosti od 17. do 19. novembra u Muzičkoj školi u Boru

U sali Muzičke škole u Boru od 17. do 19 novembra biće održan festival BOMUS – Borske muzičke svečanosti. Tokom trodnevnog festivala nastupiće učenici i nastavnici, profesionalni umetnici i kamerni trio.

Festival će u utorak, 17. novembra svečano otvoriti učenici i nastavnici Muzičke škole „Miodrag Vasiljević“ sa gostima.

Program festivala obuhvata dela od barokne do savremene muzike, sa posebnim akcentom na srpsko muzičko stvaralaštvo.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

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