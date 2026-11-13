AOD: Od ponedeljka izdavanje potvrda o otvaranju računa u Alta banci u stečaju

Deponenti Alta banke koji ne poseduju originalnu dokumentaciju za dokazivanje prava na isplatu osiguranih iznosa, od ponedeljka, 16. novembra mogu dobiti odgovarajuće potvrde od Alta banke u stečaju, saopštila je danas Agencija za osiguranje depozita.

AOD: Od ponedeljka izdavanje potvrda o otvaranju računa u Alta banci u stečaju

Potvrde će se izdavati radnim danima od 09 do 15 časova, navodi se u saopštenju.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.