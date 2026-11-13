Komšiji pukla cev, vama voda uništila stan: Ko plaća štetu?

Voda iz stana iznad natopila je plafon, podigla parket i oštetila nameštaj, a komšija kaže da nema od čega da plati popravku. Njegova finansijska situacija ne menja odgovornost za štetu, ali može da odloži naplatu. Prvo treba utvrditi odakle je voda potekla, a zatim proveriti da li štetu pokriva osiguranje.

Ko je odgovaran ako voda probije u stan?

Ako je šteta potekla od instalacije koja pripada komšijinom stanu, njegov vlasnik odgovara ako nije ispunio zakonsku obavezu održavanja. U tom slučaju odgovara bez obzira na krivicu. Ako je pukla zajednička cev, za štetu odgovara stambena zajednica. Ako ona ne plati u roku koji je odredio nadležni organ, odgovornost mogu snositi i vlasnici stanova.

Kada se ne može utvrditi da li je voda potekla iz posebnog ili zajedničkog dela zgrade, zakon predviđa solidarnu odgovornost stambene zajednice i vlasnika posebnih delova.

Kada štetu može da plati osiguranje?

Ako vaša polisa pokriva izlivanje vode i imovinu koja je oštećena, štetu prijavljujete svom osiguravaču. Isplata zavisi od ugovorenog pokrića, limita i eventualnog učešća u šteti. Posle isplate osiguravač može da potražuje isplaćeni iznos od odgovornog lica. Ako komšija ima osiguranje od odgovornosti koje pokriva taj događaj, zahtev možete podneti direktno njegovom osiguravaču, do iznosa koji polisa pokriva.

Šta ako komšija nema od čega da plati?

Ako nema osiguranja koje pokriva štetu i izostane dogovor o isplati, naknada se može tražiti tužbom. Ako odgovorno lice ne plati ni po izvršnoj presudi, može se pokrenuti izvršenje. Dug se može naplatiti sa računa, iz dela plate ili penzije u zakonskim granicama, kao i iz druge imovine koja može biti predmet izvršenja. Jedini dom dužnika može biti zaštićen ako su ispunjeni zakonski uslovi. Ako dužnik trenutno nema primanja ili imovinu iz kojih je naplata moguća, oštećeni može ostati bez isplate i posle dobijene parnice. Potraživanje utvrđeno pravnosnažnom presudom po pravilu zastareva za deset godina.

Čim primetite izlivanje, obavestite komšiju i upravnika, fotografišite oštećenja i tražite da majstor ili služba koja je intervenisala zabeleži gde je nastao kvar. Sačuvajte račune za hitne radove i sanaciju, a ako imate polisu, prijavite štetu osiguravaču što pre.

Ako dođe do spora, sud može da odredi veštačenje radi utvrđivanja uzroka i visine štete. Zahtev za naknadu štete po pravilu zastareva za tri godine od saznanja za štetu i odgovorno lice, a najkasnije za pet godina od nastanka štete.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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