KBC Zvezdara: Porodilja preminula nakon porođaja, beba stabilno, saučešće porodici

Kliničko bolnički centar Zvezdara saopštio je danas da je zbog teške postporođajne komplikacije preminula porodilja.

Beba je smeštena u jedinicu intenzivne nege neonatologije i stabilnog je stanja.

Kako se navodi, preduzete su sve neophodne mere i formirana je komisija za vanrednu unutrašnju stručnu proveru kvaliteta stručnog rada.

– Prema dosadašnjim informacijama, kod pacijentkinje je došlo do teške postporodajne komplikacije, praćene obilnim krvarenjem i razvojem diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK), što predstavlja jedno od najtežih i potencijalno životno ugrožavajućih stanja u akušerstvu – navodi se u saopštenju.

Navode i da je medicinsko osoblje KBC Zvezdara preduzelo sve mere lečenja i zbrinjavanja u skladu sa procedurama i važećim protokolima.

Ističu da je rukovodstvo te ustanove, imajući u vidu težinu i tragičan ishod dogadaja, preduzelo sve neophodne mere i formiralo komisiju za vanrednu stručnu proveru kvaliteta stručnog rada.

KBC Zvezdara: Porodilja preminula nakon porođaja, beba stabilno, saučešće porodici

– Zadatak te komisije je da detaljno, objektivno i nepristrasno analizira celokupno lečenje, preduzete dijagnostićke i terapijske postupke, kao i organizaciju zbrinjavanja pacijentkinje. Uprava KBC Zvezdara je blagovremeno o svim okolnostima navedenog slučaja obavestila Zdravstvenu inspekciju Ministrastva zdravlja i inspekcijski nadzor je trenutno u toku – navodi se u saopštenju.

Dodaju da ukoliko se tokom postupka utvrdi potreba za dodatnim proverama ili merama, ustanova će postupiti u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima.

– Smatramo da je u ovom trenutku najvažnije pokazati poštovanje prema porodici preminule, omogućiti sprovođenje potpune i objektivne stručne analize i javnosti saopšti proverene činjenice, bez spekulacija i preuranjenih zaključaka. U ime ustanove, još jednom izražavamo iskreno saučešće porodici preminule pacijentkinje – navodi se u saopštenju.

Istovremeno KBC Zvezdara izrazilo je najdublje saučešće porodici preminule.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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