Proizvodnja Rubikove kocke vraća se u Mađarsku, zemlju u kojoj je nastala

Proizvodnja čuvene Rubikove kocke, jedne od najpoznatijih i najprodavanijih igračaka na svetu, vraća se u Mađarsku. I to više od pola veka nakon što ju je osmislio mađarski arhitekta, vajar i profesor Erne Rubik.

Nova, potpuno automatizovana proizvodna linija otvorena je u gradu Jasberenj. Planirano je da se godišnje proizvede milion Rubikovih kocki.

“Mađarska je domovina kocke. Kocka je rođena ovde”, izjavio je Rubik (82) na ceremoniji otvaranja proizvodnog pogona, prenosi Asošiejted pres.

Od nastanka do danas prodato je više od pola milijarde primeraka ove slagalice, koja je postala globalni kulturni fenomen i čija popularnost traje kroz generacije.

Rubik je svoj izum osmislio 1974. godine, dok je predavao dizajn na Akademiji primenjenih umetnosti i dizajna u Budimpešti. U želji da napravi trodimenzionalni objekat sa gotovo neograničenim mogućnostima kombinovanja, napravio je prvi prototip od drveta. Bio je sastavljen od 27 manjih kocki koje su mogle da se okreću oko više osa. Prepoznavši potencijal svog izuma, ubrzo je počeo da proizvodi veći broj primeraka.

Prvih 5.000 komada, tada pod nazivom “Magična kocka”, prodato je 1977. godine u specijalizovanim prodavnicama u mađarskoj prestonici. Popularnost slagalice ubrzo je prevazišla granice Mađarske. Ali se Rubik suočio sa problemima u nabavci materijala i organizaciji proizvodnje, jer tadašnja mađarska industrija nije mogla da odgovori na rastuću svetsku potražnju.

Prava za proizvodnju i distribuciju najpre su ustupljena britanskoj, a potom i američkoj kompaniji za proizvodnju igračaka. Nakon toga je proizvodnja premeštena u inostranstvo.

Na novoj proizvodnoj liniji u Mađarskoj kocke će sastavljati robotske ruke. One će istovremeno proveravati njihovu funkcionalnost i izdržljivost.

Rubikov izum je mnogo više od igračke

Viši potpredsednik kompanije Stiv Radevič izjavio je da Rubikov izum predstavlja mnogo više od igračke i da je prerastao u globalni društveni fenomen. On je istakao da kocka i danas privlači mlade generacije. Jer, kako je naveo, predstavlja spoj intelektualnog izazova, rešavanja problema i logičkog razmišljanja. Ali i izvor zabave i frustracije za milione ljudi. Popularnosti doprinose i međunarodna takmičenja u brzom slaganju, na kojima se učesnici nadmeću u rešavanju slagalice za što kraće vreme.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

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