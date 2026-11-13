Neće biti obaveznog vojnog roka: Bivša vlast osam godina najavljivala, Studentska lista ima drugačiji plan

Obavezni vojni rok u Srbiji obustavljen je 1. januara 2011. godine.

Međutim, pitanje njegovog vraćanja ponovo otvara gotovo osam godina kasnije. Aleksandar Vučić najavio je tada mogućnost da regruti ponovo odu u kasarne.

Od tada su se smenjivali predlozi, a poslednji termin koji je predsednik pominjao je mart 2027. godine. Za razliku od tog modela, Studentska lista predlaže šestomesečno dobrovoljno služenje vojnog roka.Studenti predlažu šest meseci dobrovoljnog služenja

U Srbiji se trenutno vojni rok služi dobrovoljno i traje šest meseci. Kandidati oba pola mogu da se prijave, a tokom služenja prolaze osnovnu, specijalističku i kolektivnu obuku. Ministarstvo odbrane upućuje dobrovoljce u kasarne četiri puta godišnje – u martu, junu, septembru i decembru.

Istovremeno, bivša vlast već godinama najavljuje vraćanje obaveznog služenja vojnog roka.

Od prvih najava Aleksandra Vučića 2018. godine do poslednjih najava predlagani su različiti modeli.

Rokovi za služenje vojnog roka sve više su pomerani.

Studentska lista u svom programu za reformu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije predlaže zadržavanje dobrovoljnog modela. Ipak, uz drugačije uslove i veće podsticaje za njegovo služenje.

Umesto obavezne regrutacije, šestomesečno dobrovoljno služenje vojnog roka.

Cilj je da se godišnje angažuje oko 3.000 dobrovoljaca, koji bi tokom služenja primali mesečnu naknadu od najmanje 20.000 dinara, uz upisivanje radnog staža.

Program predviđa i da između 25 i 30 odsto dobrovoljaca nakon završetka služenja pređe u profesionalni sastav Vojske Srbije.

Pored toga, predloženo je formiranje aktivne rezerve od oko 3.000 ljudi, sa ugovornim angažovanjem do 45 dana godišnje.

U programu se, dakle, ne predviđa vraćanje obaveznog vojnog roka, već oslanjanje na dobrovoljce i aktivnu rezervu.

Od profesionalizacije vojske do prvih najava vraćanja roka

Obavezno služenje vojnog roka u Srbiji obustavljeno je 1. januara 2011.

Odluka je doneta u okviru profesionalizacije Vojske Srbije, koja se od tada popunjava profesionalnim vojnicima i dobrovoljcima.

Ipak, vojna obaveza nije u potpunosti ukinuta.

Građani i dalje imaju obavezu uvođenja u vojnu evidenciju, dok je obavezno služenje vojnog roka u mirnodopskim uslovima obustavljeno.

Zoran Đorđević 2016. godine izneo je procenu da bi za vraćanje obaveznog vojnog roka bilo potrebno oko 70 milijardi dinara. Taj novac bio bi namenjen obnovi kasarni, smeštaju regruta, uniformama, opremi i organizaciji obuke.

Aleksandar Vučić je 2018. godine izjavio da bi Srbija mogla ponovo da uvede obavezno služenje od 2020. ili 2021. godine.

Tada je govorio o trajanju od tri ili šest meseci. Kao razloge navodio jačanje odbrambenih kapaciteta i potrebu da Srbija ima dovoljno obučenih ljudi.

Nakon njegove izjave, Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je, po nalogu predsednika, počelo izradu studije o mogućnostima vraćanja vojnog roka.

Tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin najavio je analizu troškova .Međutim, najavljeni početak služenja 2020. ili 2021. godine nije ostvaren.

Najavljivali 2020, 2023. i 2025, sada pominju mart 2027.

Tema je ponovo aktuelizovana 2021. godine, kada je tadašnji ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio da podržava vraćanje obaveznog služenja. Govorio je o modelu koji bi podrazumevao oko 2.500 vojnika po generaciji, odnosno približno 10.000 regruta godišnje.

Neće biti obaveznog vojnog roka: Bivša vlast osam godina najavljivala, Studentska lista ima drugačiji plan

Vučić je ponovo govorio o vraćanju vojnog roka 2022. godine i da se odnosi na muškarce od 18 do 26 godina.

Kao razloge je navodio jačanje rezervnog sastava, ali i razvijanje discipline, odgovornosti i patriotizma kod mladih.

Stefanović je tada saopštio da je formirana radna grupa koja treba da razmotri moguće modele. Ipak, ni najavljeni početak služenja 2023. godine nije realizovan.

Najkonkretniji institucionalni korak napravljen je 4. januara 2024. godine i uvođenje obaveznog vojnog roka u trajanju do četiri meseca.

Tadašnji ministar odbrane Miloš Vučević podržao je inicijativu.

Vlada Srbije je 20. septembra 2024. usvojila zaključak o formiranju radne grupe. Predloženi model podrazumevao je 75 dana obaveznog služenja za muškarce, dok bi žene mogle da služe dobrovoljno.

Vučević je tada najavljivao da bi prva generacija mogla da ode u kasarne u septembru 2025. godine, ali ni taj rok nije ispunjen.

Vučić je u januaru 2026. izjavio da bi vojni rok mogao da počne u decembru iste godine ili martu 2027.

Ministar odbrane Bratislav Gašić je u julu 2026. takođe izjavio da bi prvi regruti trebalo da budu u kasarnama u martu 2027. godine. Prema modelu o kojem je govorio, vojni rok trajao bi 75 dana.

Naveo je da bi se obaveza odnosila na mladiće od 19 do 27 godina.

Na vojnoj vežbi „Pobednik 2026“, održanoj u septembru, Vučić je ponovo izjavio da je država spremna za početak služenja u martu 2027. godine.

Bezbednost, disciplina i patriotizam kao argumenti za vraćanje vojnog roka.

Vučić je, međutim, često isticao i vaspitnu ulogu vojske, odnosno razvijanje discipline, odgovornosti i ozbiljnosti kod mladih.

U septembru ove godine govorio je i o mogućem ekonomskom značaju obnavljanja kasarni za gradove u kojima se nalaze. Za primere je naveo Pirot, Priboj i Sombor.

Pitanje troškova i kapaciteta ostalo je jedno od ključnih. Procena iz 2016. godine iznosila je 70 milijardi dinara za prvu godinu, dok je Vučić 2018. govorio o godišnjim troškovima od 90 do 130 miliona evra. Te procene odnose se na različite modele i periode, pa nisu neposredno uporedive.

Pored toga, ostaje pitanje kako bi se uredilo civilno služenje za osobe koje se pozovu na prigovor savesti.

Iako je bivši predsednik više puta najavljivao početak obaveznog služenja, za njegovo aktiviranje neophodna je odgovarajuća odluka Narodne skupštine i zakonske izmene.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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