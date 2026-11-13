Uhapšena i sedmorica policajaca iz Bora zbog slučaja smrti Dalibora Dragijevića

Pored osmorice bivših i sadašnjih policajaca UKP, uhapšena su još sedmorica policajaca iz Bora zbog slučaja smrti Dalibora Dragijevića.

Dragijevića je policija privela u okviru istrage o nestanku dvogodišnje Danke Ilić, saznaje Nova.rs.

Akciju hapšenja policajaca iz PU Bor izveli su danas pripadnici Sektora unutrašnje kontrole MUP Srbije.

Akcija je izvršena po nalogu Višeg javnog tužlaštva u Nišu. Slobode je lišeno ukupno sedmorica službenika MUP Srbije.

Kako se navodi, među njima pripadnik Službe za suzbijanje kriminala, šef Odseka za upravne poslove, vođa grupe za suzbijanje droge.

Uhapšeni su policajci M. M., S.F., D.B., N.Ž., D.P., D.J. i M. R, piše Nova.rs.

Među njima je i Darko Bogdanović, inspektor koji je bio umešan i u istragu nestanka Danke Ilić.

Pre nedelju dana uhapšena su osmorica bivših i sadašnjih pripadnika UKP zbog slučaja smrti Dalibora Dragijevića u policijskoj stanici u Boru 7. aprila 2024.

Četvorica više nisu u UKP, već u JZO.

Sumnjiče se da su izvršili krivično delo Teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt povređenog lica.

Više javno tužilaštvo je ranije saopštilo da je naloge za privođenje izdavalo i ranije.

Ipak, kako se navodi Sektor unutrašnje kontrole MUP-a nije po njima postupao.

Podsetimo, dvogodišnja Danka Ilić nestala 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju gde je bila sa majkom i bratom.

Nakon više dana potrage za devojčicom i istrage u ovom slučaju, dvojica vodoinstalatera Srđan Janković i Dejan Dragijević priznali su ubistvo 4. aprila.

Oni su rekli da su devojčicu udarili službenim kolima, potom je ubacili u auto, gde ju je Dragijević ubio, a potom su njeno telo bacili na deponiju.

Par meseci kasnije, oni su ubistvo negirali, rekavši da su to učinili iz straha, zbog torture koju su navodno doživeli.

Otac okrivljenog Dragijevića, Radoslav Dragijević, uhapšen je 6. aprila 2024, kao i brat Dalibor Dragijević, iz mesta Zlot kod Bora. Iste noći, Dalibor Dragijević je preminuo u policijskoj stanici.

Uhapšena i sedmorica policajaca iz Bora zbog slučaja smrti Dalibora Dragijevića

U avgustu 2026, Radoslav Dragijević je oslobođen optužbi da je bio saučesnik u sakrivanju Dankinog tela.

Prema dostupnim izjavama iz policije, kako je pisao Radar, poslednjih šest sati života Dragijevića sa njim su bila osmorica tadašnjih pripadnika Odeljenja za posebne akcije UKP-a.

U pitanju su:

Milan Ljubеnović, Nebojša Projović, Mihajlo Bajlović, Zdravko Đurić, Ivan Tesla, Jovan Kerkez, Martin Stojančov i Blagoje Manojlović. Imena se poklapaju sa inicijalima koja navodi tužilaštvo.

Ni oni, ni policajci koji su pre njih bili u kontaktu sa Dragijevićem.

U svojim izjavama nisu navodili da su primetili bilo kakve povrede na njemu.

Stojančov je u izjavi SUK-u 6. juna 2024. eksplicitno negirao da je Dragijević bio povređen.

Njihove izjave suprotne su nalazima lekara Instituta za sudsku medicinu u Beogradu, koji su utvrdili da je Dragijević imao povrede po celom telu.

U pitanju su povrede od glave, preko višestruko slomljenih rebara i povreda međunožja, do razorenih tabana, preneo je tada “Radar”.

Osmorica pripadnika UKP-a dala su, naveo je svojevremeno Radar koji je imao uvid u službenu belešku.

Upadljivo slične izjave šta su radili sa Dragijevićem nakon što su ga preuzeli.

Naveli su da su ga prvo odveli na put za Dubašnicu, potom na groblje u mestu Zlot.

Uz obrazloženje da ih je Dragijević vodio „od mesta do mesta kako bi nam pokazao gde je zakopao devojčicu“.

Nakon potrage tvrdili su da su Dragijevića vratili u borsku stanicu oko 2.30 noću 7. aprila.

Zatim su ga odveli da se umije, nakon čega je izgubio svest, a oni su policajcima iz stanice Bor rekli da zovu Hitnu pomoć, koja je došla nakon šest minuta od poziva, u 2.54.

Zaječaronline/N1/M.M.

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